БЕРГ-КОЛЛЕГИЯ

Орган по руководству горнорудной промышленностью России, созданный в 1719 по инициативе Петра I .

Действовала в 1719—1731, 1742—1783 и 1797—1807. В ее компетенцию входили: экспертиза руд; отвод места под заводы и рудники; рассмотрение споров между промышленниками и взыскание с них налогов; приписка к заводам государственных крестьян и выдача разрешений на покупку крепостных ; передача казенных заводов частным лицам и прием частных заводов в казну; управление казенными заводами и пр.

При Анне Ивановне Б.-к. была соединена с Коммерц-коллегией , а в 1736 упразднена. Для заведования горными делами был учрежден Берг-директориум. В 1742 коллегия восстановлена, а с 1784 ее дела переданы в ведение губернских казенных палат.

Павел I восстановил Б.-к. со всеми правами и привилегиями. В 1802 она была подчинена министерству финансов , а в 1806 закрыта. Вместо нее в 1807 учрежден Горный департамент.

Автор статьи: И. В. Волкова.

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