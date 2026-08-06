БЕРГ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ

Фельдмаршал, государственный деятель, дипломат, географ. Кавалер всех высших орденов Российской империи. Подавлял восстания в Польше в 1831 и 1863 гг.

Происхождение и образование.

Происходил из вестфальского дворянского рода, чьи представители переселились в Эстляндию и с XVIII в. состояли на русской службе. Образование получил в Дерптском университете.

Военная служба.

С началом Отечественной войны 1812 г. поступил в Либавский пехотный полк юнкером. За отличие в сражении при Даленкирхе в августе 1812 г. произведен в подпоручики. Участник Заграничных походов русской армии 1813 — 1814 гг. В кампанию 1813 г. находился в партизанских отрядах, действовавших в Северной Пруссии, и участвовал в занятии Кенигсберга и Берлина, позднее сражался при Хейльсберге и Ротенбурге, в «битве народов» под Лейпцигом. За отличие в декабре 1813 г. произведен в поручики. В кампанию 1814 г. участвовал в боях при Ла-Ротьере, Арси-сюр-Обе и Фер-Шампенуазе, находился при занятии Парижа. По окончании боевых действий переведен в Генеральный штаб с чином штабс-капитана.

Дипломатическая карьера.

В 1820 г. подал в отставку и перешел на службу в министерство иностранных дел: служил в Мюнхене, Риме и Неаполе.

В июле 1822 г. переименован в полковники и назначен состоять при канцелярии начальника Главного штаба Е.И.В. В 1823 — 1825 гг. он возглавлял военные экспедиции в Оренбург для усмирения мятежных киргизов в Киргиз-Кайсацкой степи, во время которых собрал материал для военно-топографического описания и составления карты района между Аральским и Каспийским морями. За достигнутые успехи в экспедициях в августе 1826 г. Берг был пожалован чинами действительного статского советника и камергера.

Возвращение на военную службу.

В январе 1828 г. он вновь возвращается на военную службу с чином генерал-майора и назначением в Генеральный штаб. Участвовал в подавлении восстания в Польше 1831 г. и во взятии Варшавы.

В 1843 году Берг был произведён в чин генерала от инфантерии и назначен генерал-квартирмейстером Главного штаба, одновременно выполняя обязанности начальника Корпуса военных топографов. В период его руководства департаментом Генерального штаба на последний возлагались задачи по обеспечению квартирования и передвижения военно-сухопутных сил империи, а также руководство Императорской военной академией, Военно-топографическим депо с корпусом топографов и всеми геодезическими работами в стране. В частности, им была проделана огромная работа по составлению военно-топографической (3-верстной) карты России и изданию военно-статистических описаний губерний. Кроме того, Берг принимал активное участие в деятельности Географического общества, членом-учредителем которого являлся.

В 1849 г., находясь в составе австрийских войск, Берг принимал участие в подавлении Венгерского восстания, за что был возведен в достоинство графа Священной Римской империи. После начала Крымской войны Берг был назначен командующим войсками в Эстляндии, а потом в Финляндии, отбил несколько атак со стороны англичан, за что был возведён в графское достоинство Великого княжества Финляндского. В феврале 1855 г. Ф.Ф. Берг был освобожден от должности генерал-квартирмейстера Главного штаба Е.И.В., а в 1861 г. по собственному прошению — от должностей финляндского генерал-губернатора и командующего войсками в Финляндии.

В мае 1863 г. Берг вступил на должность исполняющего обязанности наместника Царства Польского, когда уже разгоралось Январское восстание. 19 сентября на него было совершено неудачное покушение, через месяц он был утвержден в своей должности. Именно ему принадлежит заслуга в принятии энергичных мер по подавлению восстания. В Царстве Польском было введено военное положение. После подавления восстания Берг уделил внимание развитию промышленности и сети железных дорог, считая залогом длительного замирения поляков экономическое благополучие западного края.

В октябре 1866 г. Берг был возведен в чин генерал-фельдмаршала, а в 1872 г., по случаю 60-летия службы в офицерских чинах, император Александр II пожаловал ему осыпанные алмазами соединенные портреты — свой и императора Николая I. В 1873 г. подписал военную конвенцию с Германией. Умер в Санкт-Петербурге 6 января 1874 года. Похоронен в своем имении «Картенгоф» в Лифляндии.