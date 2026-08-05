БЕРЕЗИН ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ

Российский дипломат, историк, этнограф, журналист

Происхождение и образование. Дипломатическая служба

Л.В. Березин родился в Санкт-Петербурге в 1836 г., в 1858 г. окончил Петербургский университет, изучал восточные языки. В 1859 г. Березин уже работал в российском посольстве в Константинополе. В 1861 г. он был секретарем и переводчиком в российском консульстве в Битоле (Македония), а на 1862–1869 гг. приходится наиболее длительный период его дипломатической службы. В эти годы он в качестве вице-консула и консула работал в хорватском городе Риека.

Сразу же по прибытии в Риеку дипломат стал интересоваться событиями и ситуацией в хорватских землях и в Австрийской империи в целом. 1860-е гг. были временем утверждения централизма в Габсбургской империи и гонений на оппозиционных политических и общественных деятелей, в том числе и хорватских. Обо всем этом Березин сообщает в переписке знакомым ему русским общественным деятелям, в частности, настоятелю русского храма при посольстве России в Вене М.Ф. Раевскому.

Помимо выполнения непосредственных обязанностей, российский дипломат участвовал и в жизни Риеки. Он помогал городской хорватской читальне, в которую передавал книги, присланные Раевским. Кроме того, Березин пытался содействовать распространению хорватской культуры в России – в одном из своих писем он признается Раевскому, что когда был поднят вопрос об открытии в Москве этнографической выставки, то он сразу поставил об этом в известность своих хорватских друзей. Благодаря Березину успешно проходило и распространение информации о хорватской литературе в России, конечно, не без участия самого дипломата. В частности, Березин взял на себя обязательство высылать в библиотеку Славянского благотворительного комитета в Москве по одному экземпляру хорватских произведений печати по мере их публикации.

Находясь в Риеке, Березин использовал эту возможность для сбора необходимых материалов для написания своих работ, посвященных самым различным сторонам хорватской жизни. Эта сторона деятельности Березина нашла отражение в его трудах, изданных уже после возвращения в Россию.

Возвращение в Петербург. Литературная деятельность Березина.

В 1870-е гг., после возвращения в Санкт-Петербург Л.В. Березин работал на городском почтамте в качестве цензора славянской прессы, поступавшей в Россию, а с 1883 г. одновременно являлся чиновником особых поручений в Главном управлении по делам печати. В течение всех этих лет в петербургских печатных изданиях публиковались статьи Березина, посвященные Хорватии. Среди них можно назвать следующие: «Политические отношения Триединого королевства к Венгрии» (1873), «Очерк религиозно-обрядовой стороны быта хорватов» (1874), «Теория „иллиризма“ и ее значение в югославянском мире» (1876). Все свои работы на хорватскую тему, опубликованные в 1870-е гг., Березин объединил в двухтомнике «Хорватия, Славония, Далмация и Военная Граница» (1879), не имеющем аналогов в отечественной кроатистике. Никто из предшественников и последователей Березина не сумел создать похожего труда, который бы отличался такой фундаментальностью, изобилующего столь подробными историческими, политическими, экономическими, этнографическими и статистическими сведениями о Хорватии. Особо интересно предисловие, в котором четко прослеживается авторская позиция. Чтобы заинтересовать читателя и доказать необходимость изучения Хорватии не в меньшей степени, нежели другие славянские земли, утверждает, что жизнь хорвата не может не интересовать русских ввиду того, что, по его мнению, существует много общего между хорватским и русским крестьянином, их повседневной и праздничной жизнью, а у «хорватско-сербского языка» гораздо больше сходства с русским, чем у других славянских языков. Наиболее обширными в его книге являются разделы, посвященной религиозной жизни хорватов, а также раздел по этнографии. Кроме того, Березин подробно останавливается на административно-территориальном делении и устройстве хорватских земель, на их климатических условиях, состоянии хорватской промышленности.

Однако бо́льшая часть сведений, в частности, статистических, которые приведены в книге, уже были опубликованы хорватскими, австрийскими, итальянскими авторами. Главная же заслуга Березина заключается в том, что он перевел, скомпилировал и объединил под одной обложкой все эти сведения, добавив к ним свои статьи о Хорватии. Следует, однако, отметить, что автор все же приводил в книге и дополнительные сведения о разных сторонах жизни Хорватии, которых недоставало в его предыдущих работах. Так, Березин стал первым отечественным автором, писавшим о Военной границе. Если о различных сторонах жизни Гражданской Хорватии, Далмации и в какой-то степени Славонии в отечественной литературе писалось, то специфика такой территории как Военная граница оставалась за пределами внимания историков и этнографов. Именно Березин описал возникновение, устройство и историческое развитие этой территории вплоть до начала 1870-х гг. Автор рассматривает Военную границу как арену борьбы «немецкого элемента, поддерживаемого римско-католическим, со славянским или православным». Следует отметить, что «сербскому православному элементу», прежде всего, истории сербского православия в Австрийской империи, автор уделил в своей работе едва ли не больше внимания, чем собственно хорватам, Впрочем, автор, несмотря на наличие сербского элемента на Военной границе, все же считает эту территорию хорватской. Несмотря на компилятивный характер сочинения Березина, оно сыграло важную роль в ознакомлении русской публики с жизнью хорватов и Хорватии.

Л.В. Березин скончался в 1889 г. в чине действительного статского советника.