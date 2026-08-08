БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ

Записи на специально обработанной коре березы, найденные в различных регионах древней Руси (XI—XVI веков); благодаря специфическим особенностям почвы, подавляющее большинство найдено в Великом Новгороде.

Уникальный источник, сохранивший информацию о повседневной жизни жителей древней Руси и о живом разговорном языке. Свидетельствуют о высоком уровне грамотности горожан древней Руси. Чаще всего Б. г. представляют собой частную переписку и черновые записи. Обычно писали на внутренней стороне (реже на обеих сторонах) бересты, продавливая текст специальными приспособлениями для письма (писáлами: заостренными металлическими или костяными стержнями); лишь 3 грамоты написаны чернилами.

Всего найдено свыше 1160 Б. г., в том числе в Новгороде Великом — ок. 1060; Старой Руссе — 45; Торжке — 19; Смоленске — 16; Пскове —8; Твери —5; Москве —3; Звенигороде Галицком (Украина) —3; Витебске (Белоруссия) — 1; Мстиславле (Белоруссия) —1; Нижнем Новгороде —1; Старой Рязани — 1.

Автор статьи: Т. А. Бахарева.

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