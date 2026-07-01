БЕРЕНС Евгений Андреевич

Советский военачальник.

В период Русско-японской войны был старшим штурманом крейсера «Варяг». В 1917—1919 — начальник Морского генерального штаба. В 1919—1920 — командующий Морскими силами республики. В 1920 входил в состав советской делегации при заключении Тартуского мирного договора.

В качестве военного эксперта советской делегации участвовал в Генуэзской , Лозаннской и Рижской конференциях. В 1924 Б. — военно-морской атташе СССР в Великобритании , в 1925 — во Франции .

Автор статьи: О. М. Минник.

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