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БЕРЕНС Евгений Андреевич
Советский военачальник.
В период Русско-японской войны был старшим штурманом крейсера «Варяг». В 1917—1919 — начальник Морского генерального штаба. В 1919—1920 — командующий Морскими силами республики. В 1920 входил в состав советской делегации при заключении Тартуского мирного договора.
В качестве военного эксперта советской делегации участвовал в Генуэзской, Лозаннской и Рижской конференциях. В 1924 Б. — военно-морской атташе СССР в Великобритании, в 1925 — во Франции.
Автор статьи: О. М. Минник.
© Российская Историческая Энциклопедия
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