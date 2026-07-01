БЕРЕНС ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ

Ранние годы

Евгений Андреевич родился 4 мая 1809 г. в Обухово. Его отец – Андрей Адамович был одним из владельцев Обуховского порохового завода, секунд-майор в отставке. Мать – Елена фон Алопеус.

Как и многие дворянские дети того времени Б. связал свою жизнь с военной службой. В 1826 г. он завершил обучение в Морском кадетском корпусе. Произведен в мичманы.

Военная карьера

В 1827 г. на «Меркурии» прошел по маршруту Кронштадт – Портсмут и обратно. В 1828 – 1830 гг. плавал на «Кротком», на котором и совершил свое первое кругосветное путешествие. По пути экипаж посетил Камчатку. С 1830 г. – лейтенант.

В 1831 г. на «Ольге» совершал поездки из Кронштадта до Данцига. С 1833 г. – на «Великом князе Михаиле» странствовал по Черному морю. В 1834 – 1836 гг. плавал на «Америке», став участником уже второго кругосветного путешествия. Вернувшись домой, получил капитан-лейтенанта. Теперь Б. был уже капитаном корабля. Ему была доверена «Америка». Плавал по маршруту Кронштадт – Стокгольм и обратно.

В 1837 г. судьба свела Б. с Российско-Американской компанией. В 1837 – 1839 гг. он как командир корабля «Николай» курсировал из Кронштадта в Ново-Архангельск и обратно. В 1840 г. его перевели на «Наварин». Спустя год он – командир «Цесаревны», совершал поездки по маршруту Петербург – Кронштадт. В 1842 – 1844 гг. Б. плавал в качестве капитана «Мельпомены» и «Лейпцига».

С 1845 г. – командир 3-го батальона гребной флотилии в Кронштадте. С 1846 г. – капитан 2-го ранга, капитан «Святого Андрея». С 1848 г. – капитан 1-го ранга.

В годы Крымской войны Б. на «Константине» оборонял Кронштадт от англичан и французов. С 1855 г. – контр-адмирал, командующий 3-й бригадой 1-й флотской дивизии. В 1856 – 1857 гг. – командующий эскадрой в Средиземном море.

С 1859 г. – помощник начальника практического отряда на Балтике. С 1861 г. возглавлял отряд винтовых кораблей на Балтике.

В 1862 г. стал главным командиром Кронштадтского порта и Кронштадтским военным губернатором. С 1863 г. – старший флагман Балтийского флота, помощник главного командира Кронштадтского порта.

1 января 1864 г. Б. повышен до вице-адмирала. В 1866 г. последовало его назначение членом Адмиралтейств-совета. С 1 января 1874 г. – адмирал.

Умер Б. 18 сентября 1878 г.

Семья

Супруга – Елизавета-Каролина Шефнер. Дети: Евгений, Мария.