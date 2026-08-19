БЕРЕНИКА

Распространенное македонское имя цариц эпохи эллинизма; наиболее популярно в династии Птолемеев .

Б. I (ок. 340—270 до н. э.) — из знатной македонской семьи, родственница Антипатридов. 1-й муж — полководец Филипп (сын Маг — будущий правитель Кирены). Во 2-м браке (с 317 до н. э.) — жена Птолемея I (после смерти Эвредики) и мать Птолемея II — впоследствии царя Египта. В честь Б. I названы несколько городов Египта .

Б. II (267—221 до н. э.) — египетская царица, жена Птолемея II; дочь Мага, правителя Кирены, и царевны Апамы, дочери Антиоха I. В 1-м браке (249 до н. э.) — жена Деметрия, сына Деметрия Полиоркета (убила мужа, узнав о его сожительстве с ее матерью). Во 2-м браке — жена Птолемея III, мать Птолемея IV (впоследствии соправительница сына, убитая им). С именем Б. II связана легенда о созвездии «волосы Вероники».

Б. III (120—80 до н. э.) — египетская царица, дочь Птолемея IX. В период династической борьбы (101 до н. э.) вышла замуж за Птолемея X (своего дядю); в 81 до н. э. — самостоятельная правительница Египта; в 80 до н. э. во 2-й раз вышла замуж за Птолемея XI, но вскоре была убита.

Б. IV (77—55 до н. э.) — дочь Птолемея XII. В 57—55 до н. э. фактическая правительница Египта.

Известно несколько других представительниц царских эллинистических домов с именем Б.: сирийская царица, дочь Птолемея II и жена Антиоха II (отданная ему в жены в знак заключения мира после Второй сирийской войны, см. Сирийские войны ); Б. — жена Митридата VI, царя Понта; Б. — дочь иудейского царя Ирода Агриппы II.

Автор статьи: С. В. Смирнов.

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