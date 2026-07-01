БЕРЕНГАР Турский (Berengarius Turonensis)

Французский богослов, один из крупнейших представителей ранней схоластики.

Родился в Туре, там же, в епископальной школе св. Мартина получил начальное образование и, преуспев в занятиях, отправился в Шартр. Под руководством магистра Фульберта, основателя Шартрской школы, изучал свободные искусства (artes liberales) и философию. После его смерти в 1029 Б. Т. вернулся в Тур, став каноником кафедрального собора, а спустя два года (1031) принял руководство местной школой.

Между 1039 и 1041 был рукоположен в архидиаконы церкви Св. Маврикия (г. Анжер). Разносторонние знания классической и патристической литературы снискали ему уважение многих оппонентов (Адельман Льежский, Ланфранк Бекский), считавших мыслителя, несмотря на противоречивость воззрений, одним из выдающихся умов современности (Адельман Льежский). Возглавляемая Б. Т. турская епископальная школа стояла в ряду крупнейших центров учености во Франции.

Б. Т. принял активное участие в евхаристических спорах: в 1046—1047 открыто выступил против учения Пасхазия Радберта (786 — ок. 860/865), изложенного им в трактате «О Теле и Крови Господа» (Liber de corpore et sanguine Domini), а также несколько позднее подверг критике суждения сторонников его воззрений — Адельмана Льежского и Ланфранка Бекского. Подчеркивая ошибочность взглядов последнего на пресуществление Христа в таинстве евхаристии , Б. Т. написал специальное сочинение «О святой трапезе против Ланфранка» (De sacra coena adversus Lanfrancum), подводящее итог его богословских рассуждений, а также небольшое полемическое послание (Rescriptum contra Lanfrancum), призванное показать несостоятельность его критиков.

Б. Т., опиравшийся на доступные ему труды античных мыслителей, настаивал на ведущей роли разума (ratio) в процессе постижения божественной истины. Вера не должна своим авторитетом затмевать способности объективного суждения, благодаря которым человек может отличить добро от зла. Отстаивая в своих богословских трудах необходимость рационального познания, построенного на принципах аристотелевской логики, Б. Т. внес заметный вклад в развитие схоластики.

В аналогичном ключе сформулировано учение Б. Т. о пресуществлении Христа в таинстве евхаристии: не принимая положения ряда средневековых авторов (Пасхазия Радберта, Ланфранка Бекского и др.) о материальном присутствии Господа в Св. Дарах, развивал идеи Ратрамна Корбийского, согласно которым хлеб и вино не реально, а лишь символически олицетворяют Тело и Кровь Христовы.

Б. Т. полагал, что при сохранении сущности хлеба и вина, внешнего вида и физических свойств, не могло измениться их духовное содержание, объективно указывающее на их «обращение» (mutatio) в Тело и Кровь Господа. В ходе совершения таин­ства евхаристии хлеб и вино, не меняя соб­ственной природы, освящаются благодатью и являются только «знаком» (signum) Бога, но не самим Богом. Такой подход, построенный, как отмечали многие современники, на грамматическом анализе Св. Писания в ущерб его смыслу, подвергнут обстоятельной критике со стороны Гуго Лангрского («О Теле и Крови Христовой против Беренгара», 1049) и, особенно, Ланфранка Бекского («О Теле и Крови Господа»).

На нескольких церковных соборах (Рим, 1050; Верчелли, 1050; Париж, 1051; Пуатье, 1075; Сен-Мексан, 1076; Рим, 1079) учение Б. Т. о евхаристии было осуждено. Благодаря настоятельным требованиям папы римского Григория VII в 1079 Б. Т. окончательно отказался от своих взглядов на пресуществление Христа, тем самым полностью признав справедливость сторонников Пасхазия.

Остаток дней Б. Т. провел неподалеку от Тура в монастыре Св. Космы, оставив после себя несколько пространных посланий и молитв, а также обширную личную переписку. Дискуссии о теории Б. Т. шли вплоть до конца XII в. и завершились в 1095 осуждением на соборе в Пьяченце последователей мыслителя.

Сочинения:

De sacra coena adversus Lanfrancum liber posterior. Berolini, 1834;

Rescriptum contra Lanfranсum / Ed. R. B. C. Huygens // Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis. T. 84. Turnhout, 1988.

Автор статьи: А. К. Гладков.

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