БЕРДЯЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Философ, литератор, публицист и общественный деятель.

Из дворян. В 1884—1894 учился в Киевском кадетском корпусе. Отказавшись поступить в Петербургский пажеский корпус, стал студентом естественного (затем юридического) факультета Киевского университета . В 1899 за участие в студенческих беспорядках был арестован и отчислен из университета. После месячного заключения отправлен в ссылку в Вологду, где находился до начала 1902.

В ссылке пришел к пониманию невозможности соединения материалистического подхода к истории и философии идеализма. В 1901 вышла его статья «Борьба за идеализм», закрепившая отход от марксизма .

Наряду с С. Н. Булгаковым , П. Б. Струве и С. Л. Франком стал одной из ведущих фигур «веховства», заявившего о себе сборниками статей «Проблемы идеализма» (1902) и «Вехи» (1909). В 1904 — член «Союза освобождения» и редактор журнала «Вопросы жизни». Но в кадетскую партию не вошел, считая ее объединением, лишенным критического миросозерцания и неспособным получить поддер­жку народа. С 1904 в Петербурге совместно с Булгаковым редактировал журнал «Новый путь».

В 1907 ненадолго сблизился с литературными кругами «русского ренессанса» — Д. С. Мережковским , З. Н. Гиппиус и др. Но затем обвинил последних в религиозном сектантстве и идеализации революции. Рассматривая марксизм как «лжерелигию», пытался объединить «относительную правду» социализма и «абсолютную правду» христианства. С 1908 в Москве сблизился с основателем Религиозно-философского общества кн. Е. Н. Трубецким, П. А. Флоренским и др.

В 1911 в основном завершилось формирование философской позиции Б. как «метафизики свободы». В центре его работ этого времени — «кризис духа» и ответственность за него общественности. Он обвинял интеллигенцию в подчинении «утилитарным общественным целям» и призывал покончить с социальным радикализмом. В 1913 написал статью в защиту «имяславцев» (афонских монахов), за что был приговорен к ссылке в Сибирь. Но Первая мировая война помешала приведению приговора в исполнение.

С начала войны сотрудничал в газетах «Биржевые ведомости» и «Утро России», журнале «Русская мысль», участвовал в деятельности социал-демократической и эсеров­ской партий. Встретив Февральскую революцию 1917 с надеждой, в июне стал одним из учредителей «Лиги русской культуры», которая должна была начать «созидательную работу укрепления русской культуры и государственности». В это время — ведущий публицист «Русской свободы» и «Народоправства».

В начале октября 1917 работал в комиссии по национальным вопросам Предпарламента (Временный совет Российской республики ), которую характеризовал как «комиссию по разделу России». Опасаясь стихии насилия, выступал за общественную консолидацию. В 1918 избран вице-президентом Московского союза писателей. Зимой 1918—1919 основал «Вольную академию духовной культуры». Участвовал в кооперативной Лавке писателей. С 1920 — профессор Московского университета.

Дважды подвергался арестам: в 1920 в связи с делом «Тактического центра», во 2-й раз — в августе 1922. Власть предписала ему покинуть Россию, что он и сделал 2 месяца спустя. Жил сначала в Берлине, в 1924 переехал в Париж, затем — в парижский пригород Кламар, где раз в неделю устраивал «воскресенья» для обсуждения различных вопросов. Один из главных идеологов Русского студенческого христианского движения.

С 1925 по 1940 — редактор журнала «Путь». Активно участвовал в европейском философском процессе, в своих работах сопоставляя мировые философские и религиозные учения.

В мировоззрении Б. ключевая роль принадлежала творчеству, единственный механизм которого — свобода.

Сочинения:

Философия свободы. М., 1911 (М., 1998);

Душа России. М., 1915 (М., 1990);

Судьба России. Опыт по психологии войны и национальности. М., 1918 (М., 1998);

Смысл истории. Опыт философии человеческой судьбы. Берлин, 1923 (М., 2002);

Новое средневековье. Размышление о судьбе России и Европы. Берлин, 1934 (М., 1991);

Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX — начала ХХ в. Париж, 1946 (М., 2012);

Самопознание. Опыт философской автобиографии. Париж, 1949 (М., 1998);

Истоки и смысл русского коммунизма. Париж, 1955 (М., 1990);

Падение священного русского царства. Публицистика 1914—1922 гг. М., 2007;

Избранные труды. М., 2010.

Автор статьи: В. Л. Телицын.

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