БЭР КАРЛ МАКСИМОВИЧ

Образование и начало карьеры

Бэр Карл Максимович (Карл Эрнст фон Бэр) родился 17 февраля 1792 г. Место рождения - имение Пип. Происходил из прибалтийских немцев. Отец – Магнус фон Бэр, эстляндский дворянин, мать – Юлия фон Бэр.

Получил домашнее образование. С 1807 г. занимался в дворянской школе Домской церкви (Ревель). С 1810 г. стал слушателем Дерптского университета. В 1814 г. Б. стал доктором медицины, после чего направился для дальнейшего изучения медицины в Вену. Находился на должности прозектора на кафедре физиологии Кенигсбергского университета. С 1826 г. – ординарный профессор анатомии, директор анатомического института. В 1826 г. он открыл яйцеклетку млекопитающих. Стал членом-корреспондентом Санкт-Петербургской академии наук.

В 1834 г. последовало возвращение Б. в Россию. Работал в Петербургской академии наук и в Медико-хирургической академии.

Научные экспедиции

Летом 1837 г. Б. съездил на Новую Землю. Здесь он занимался изучением высоты снеговой линии, обоснованием климатической асимметрии на побережье Новой Земли, побывал на Кольском п-ове. Инициировал ряд экспедиций на п-ов Таймыр и в Восточную Сибирь.

В 1839 г. Б. изучал острова Финского залива, в 1840 г. – Кольский п-ов. С 1841 г. Б. - ординарный профессор в Медико-хирургической академии. Тем не менее, Б. продолжал странствовать. С 1845 г. он активно путешествовал по Средиземному, Балтийскому и Каспийскому морям. В 1851 г. Б. предпринял поездки на Чудское озеро, по берегам Балтийского моря, Волги и Каспийского моря.

В 1862 г. Б. вышел в отставку. В 1867 г. он оставил столицу и отправился в город, где он получил университетское образование.

Умер Б. 16 ноября 1876 г. в г. Дерпте и похоронен на кладбище Раади.