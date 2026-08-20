БЕНЗЕНГР АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Бензенгр Александр Васильевич (30.07.1868–после 1922) – На службе с 22.07.1888. Окончил Московское реальное училище (1888), Тифлисское пех. юнкерское училище (1894), Николаевскую академию Генерального штаба по 1 р. (1905). Подпор. (с 16.06.1894). Пор. (с 16.06.1898). Шт.-кап. (с 16.06.1902). Кап. (с 28.05.1905). Подполк. (с 06.12.1911). Полк. Генерального штаба (с 06.12.1914). Ген.-майор. Служба: В 77 Тенгинском пехотном полку. В 80 Кабардинском пехотном полку. Командовал ротой 16 грен. Мингрельского полка (10.04.1906–02.03.1908). Пом. ст. адъютанта штаба Кавказского военного округа (21.03–12.04.1908). Вице-консул в Мосуле (12.04.1908–12.04.1910). Нач. строевого отделения штаба Михайловской креп. (12.04.1910–26.11.1911). Штаб-оф. для поручений при командующем войсками Омского военного округа (26.11.1911–08.12.1913). Командир батальона 44 Сиб. стрелкового полка (09.05–28.09.1913). Нач. штаба Оренбургской казачьей дивизии (в 1МВ). Командир 17 Сиб. стрелкового полка. В резерве чинов при штабе Петроградского военного округа (с 14.09.1916). В Добровольч. А. и ВСЮР. В резерве чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР (с 25.01.1919). Эвакуирован из Новороссийска на корабле «Анатолий Молчанов» (1920). В эмиграции. Награды: Св. Стан. 3-й ст. (1906), Св. Анны 3-й ст. (06.12.1911), Св. Стан. 2-й ст. (06.12.1913), Св. Вл. 4-й ст. м. и б. (1915). Женат.