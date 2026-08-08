БЕНЬЯМИН Вальтер (Benjamin Walter)

Немецкий философ, писатель, переводчик, литературный критик, теоретик истории.

Родился в семье торговца антиквариатом. Изучал философию, германистику и историю искусств в университетах Фрайбурга, Берлина, Мюнхена и Берна. Защитил диссертацию по теме «Понятие художественной критики в немецком романтизме» (1919). Стоял у истоков Франкфуртской школы, возникшей на базе Института социальных исследований. В 1924 заинтересовался марксизмом.

В 1925—1926 по заданию журнала «Die Kreatur» посетил Москву, свои впечатления изложил в «Московском дневнике». В 1933 эмигрировал в Париж. В 1936 по заказу Института социальных исследований написал работу «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости», где ввел понятие «ауры» (определяемой как «странное сплетение места и времени»), исчезающей при тиражировании подлинного произведения искусства. В 1940, после неудачной попытки перебраться в США через Испанию, покончил с собой в приграничной гостинице.

Современный философ Х. Арендт назвала его «самым странным из марксистов», для которого «ангел истории» «повернулся лицом к прошлому».

Сочинения:

Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. М., 1996;

Московский дневник. М., 1997;

Улица с односторонним движением. М., 2012;

О понятии истории // Новое литературное обозрение. М., 2000, № 46;

Gesammelte Schriften. 7 Bd. Frankfurt am Main, 1974—1989.

Автор статьи: И. А. Кукушкина.

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