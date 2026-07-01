БЕННИГСЕН Леонтий Леонтьевич (Левин Август Теофил фон Беннигсен)

Военачальник, генерал от кавалерии (1802), граф (1814).

Из древней баронской фамилии. В 1773 перешел на русскую военную службу. Участник Русско-турецких войн 1768—1774 и 1787—1791 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв .), военных действий против польских конфедератов в 1792—1794 и Персидского похода 1796 . При Павле I попал в опалу и вышел в отставку. Один из активных участ­ников заговора против императора. С 1802 на военно-административной должности в Вильно.

Во время Рус­ско-прусско-французской войны 1806—1807 — командующий (главнокомандующий) русскими силами в Пруссии . После разгрома под Фридландом 14 июня 1807 уволен в отставку.

Вернулся на службу 27 апреля 1812. В начале Отечественной войны 1812 состоял при Главной квартире, затем — начальник Главного штаба объединенных армий. За участие в Бородинском сражении награжден орденом Св. Владимира 1-й степени. На военном совете в Филях — сторонник генерального сражения у стен Москвы. Несогласованность в бою при Тарутине 18 октября 1812 обострила конфликт с М. И. Кутузовым, что привело к удалению Б. из армии.

В 1813 назначен главнокомандующим резервной армией в Польше. Принимал участие в Лейпцигском сражении 1813. По заключении Парижского мира награжден орденом Св. Георгия 1-й степени, а по возвращении в Россию назначен в октябре 1814 главнокомандующим 2-й армией. В 1818 вышел в отставку.

Сочинения:

Записки графа Л. Л. Беннигсена о войне с Наполеоном 1807. СПб., 1900;

Письма о войне 1812 г. Киев, 1912.

Автор статьи: В. Л. Телицын.

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