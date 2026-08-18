БЕННИГСЕН ЭММАНУИЛ ПАВЛОВИЧ

Ранние годы и начало карьеры

Эммануил Павлович родился 17 ноября 1875 г. в Москве. Его предки – представители потомственного дворянского рода Беннигсенов, владели землями в Старорусском уезде Новгородской губернии.

Отец – Павел Александрович Беннигсен, граф, титулярный советник; мать – Александра Карловна фон-Мекк.

Обучался в Императорском училище правоведения, которое окончил в 1896 г., получив золотую медаль. Трудовая деятельность началась с подачи заявления в качестве кандидата на судебную должность в Московской судебной палате. Спустя год Б. оставил службу в Министерстве юстиции в связи с избранием его Старорусским уездным предводителем дворянства. Этот пост он занимал с 1897 по 1903 гг. Занимал должность гласного в Старорусском уездном и Новгородском губернском земских собраниях. Почетный мировой судья Старорусского уезда. Инициировал введение в уезде всеобщего начального образования.

Государственные и гражданские дела

С 1903 г. – чиновник особых поручений при генерал-губернаторе Финляндии Н.И. Бобрикове, затем – чиновник особых поручений V класса при Главном управлении землеустройства и земледелия.

В годы Русско-японской войны – уполномоченный, позднее член Главного управления Красного Креста, которое располагалось в Манчжурии.

В столице Б. исполнял должности гласного городской думы, почетного мирового судьи, возглавлял городскую больничную комиссию, был заместителем председателя городской думы, членом совета Волжско-Камского банка. С 1912 г. – камергер, с 1916 г. – действительный статский советник.

С 1907 г. – депутат Государственной думы, избирался от Новгородской губернии. В думе относился к фракции «Союза 17 октября», назначен заместителем председателя фракции. Секретарь комиссии по судебным реформам, глава комиссии по городским делам. Состоял в комиссиях по государственной обороне, по направлению законодательных предположений, о неприкосновенности личности.

С 1911 г. – член Главного управления российского общества Красного Креста, с 1913 г. – член Романовского комитета и Комитета попечительства о трудовой помощи.

С 1912 г. вновь в Государственной думе. Фракция осталась прежней. Б. назначили заместителем главы фракции. Позднее присоединился к земцам-октябристам, вновь назначен заместителем главы группы. Секретарь комиссии по военным и морским делам, глава комиссий по составлению проекта всеподданнейшего адреса и по городским делам, член комиссии по судебным реформам. Прогрессист.

Новые веяния

В годы Первой мировой войны – помощник главного уполномоченного Красного Креста, который состоял при войсках на Северо-3ападном фронте. В 1914 г. получил назначение на должность особоуполномоченного при 9-й армии, в 1916 г. – главноуполномоченного на Западном фронте.

В 1917 г. – член Временного комитета Государственной думы по принятию задержанных военных и высших чинов; представитель Красного Креста в ЦК по делам военнопленных; комиссар Временного комитета Государственной думы и Временного правительства по попечительству о трудовой помощи. Вел переговоры со скандинавскими странами по поводу передачи русских военнопленных.

В 1919 г. оказался в Северо-Западной армии. Отбыл во Францию. Здесь он принял участие в работе Государственного совета и Государственной думы. С 1920 г. – член Главного управления РОКК в Париже. Участник организации Делового комитета в Париже, заместитель председателя комитета. С 1924 г. – член Русского эмигрантского комитета, с 1927 г. – Совета Союза русских дворян. В 1933 г. организовал и возглавил Русское общество взаимного кредита в Каннах.

С 1920 г. – масон. Организовывал масонство в эмиграции.

С 1933 г. – в Бразилии. С 1935 г. – член Комитета кассы правоведов.