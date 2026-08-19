БЕНКЕНДОРФ Александр Христофорович

Военный и государственный деятель.

Генерал от кавалерии (1829), генерал-адъютант (1819), сенатор (1826), член Государственного совета и кабинета министров (1829), граф (1832), почетный член Петербургской АН (1827). Отец, генерал Х. Бенкендорф — военный губернатор Риги. Мать, баронесса А. Ю. Шиллинг фон Канштадт — подруга детства супруги Павла I Марии Федоровны . В 1798 произведен в прапорщики и назначен флигель-адъютантом императора Павла I.

В 1803—1804 участвовал в военных действиях на Кавказе. В 1806—1807 — адъютант при графе П. А. Толстом, участвовал в сражении при Прейсиш-Эйлау (см. Наполеоновские войны ). После Тильзитского мира 1807 состоял при русском посольстве в Париже.

В 1809 переведен в Молдавскую армию, командовал отдельными кавалерийскими отрядами, участвовал в осаде Браилова и Силистрии. В Русско-турецкой войне 1806—1812 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв .) отличился в битве под Рущуком.

В Отечественной войне 1812 отличился в сражении при Велиже и наступлении на Волоколамск.

Комендант Москвы, участник заграничных походов русской армии 1813—1814 . В 1819 — начальник штаба гвардейского корпуса. Участник Русско-турецкой войны 1826—1828.

В 1821 представил Александру I докладную записку, в которой доложил о «Союзе благоденствия» и высказался за принятие экстренных мер, но император оставил доклад без внимания. Во время наводнения 1824 в Петербурге с 10 ноября 1824 по 14 марта 1825 был временным военным губернатором Васильев­ского острова. 14 декабря 1825 командовал частями правительственных войск; член следственной комиссии по делу декабристов . В январе 1826 подал императору Николаю I проект «Об устройстве внешней полиции».

С 1826 — шеф корпуса жандармов и главный начальник III Отделения собственной Его императорского величества канцелярии, командующий императорской главной квартирой. Курировал дела, связанные с декабристами, студенческими кружками, Польским восстанием 1830—1831 и крестьянскими волнениями.

На Бенкендорфа также была возложена цензура сочинений А. С. Пушкина . В то же время для снятия общественной напряженности он ходатайствовал о смягчении строгих приговоров.

Личный друг и доверенное лицо Николая I, постоянно сопровождал императора в поездках по России и за границей. Считал крепостное право источником волнений и выступал за разработку мероприятий по его отмене. С 1840 — член комитетов о дворовых людях и по преобразованию еврейского быта. В 1841 командирован в Лифляндию для подавления крестьянских выступлений.

Один из учредителей (с 1835 председатель Правления) 2-го Российского от огня страхового общества и страхового общества «Жизнь». В 1844 выехал на лечение в Баден. Скончался на борту парохода «Геркулес» по пути из Амстердама в Ревель (Таллин). Погребен в имении Фалль (Ревель). В глазах современников и историков стал символом охранительной системы Николая I.

Автор статьи: Л. А. Цыганова.

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