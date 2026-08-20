БЕНИЛЮКС (Bеnеlux)

Межправительственная организация, представляющая собой политический, экономический и таможенный союз в Западной Европе, включающий в себя три монархии : Бельгию , Нидерланды и Люксембург .

Название союза, образованное из начальных букв названий стран-участниц, в первое время использовалось для обозначения Таможенного союза Бенилюкс. Договор о создании Бельгийско-Люксембургского экономического союза (БЛЭС) был подписан 25 июня 1921 и вступил в силу 1 мая 1922. Он предусматривал ликвидацию таможенных пошлин, препятствий в торговле между этими странами, а также установление единого таможенного тарифа в отношении третьих стран и свободную циркуляцию услуг между Бельгией и Люксембургом.

21 октября 1943 эмиграционные правительства Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, находившиеся в Лондоне, подписали валютное соглашение с целью регулирования взаимных платежей в послевоенный период и укрепления экономических отношений между ними (вступило в силу 24 мая 1946).

5 сентября 1944 правительства трех стран подписали в Лондоне Таможенную конвенцию, дополненную и уточненную Протоколом от 14 марта 1947, которая вступила в силу с 1 января 1948. С этой даты торговля между странами Б. была освобождена от всех пошлин, а в отношении третьих стран был введен единый, самый низкий в Западной Европе, внешний таможенный тариф.

Автор статьи: А. С. Намазов.

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