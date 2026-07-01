БЕНИ Хасан

Древний некрополь (название по современной деревне) на восточном берегу Нила , к югу от города Эль-Минья (древний Менат-Хуфу, столица XVI нома Верхнего Египта; смотрите Египет Древний ).

Известность получил по четырем десяткам скальных гробниц местной элиты XI—XII династий, из которых 12 богатейших, принадлежавших номархам, декорированы превосходными настенными росписями. Наряду с традиционными «заупокойными» сюжетами, они включают редкие сцены из повсе­дневной жизни (к примеру, знаменитое изображение прибытия в Египет группы чужеземцев), а также батальные сцены.

В нескольких гробницах сохранились «автобиографии» владельцев. Б. Х. — один из важных источников по истории Среднего царства и его искусства, обнаруживший новые тенденции в архитектуре (гробницы с портиками и др.) и новую тематику в живописи .

В 2 км от гробниц Б. Х. находится известный скальный храм, посвященный царицей-фараоном Хатшепсут местной богине войны Пахет. В храме сохранилась ее знаменитая посвятительная надпись, содержащая, среди прочего, редкое упоминание гиксосов .

Автор статьи: В. А. Головина.

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