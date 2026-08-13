БЕНГАЛЬСКОЕ ПРЕЗИДЕНСТВО

Провинция Британской Индии со столицей в городе Калькутта .

С 1765 включала территории современной Бангладеш , индийских штатов Западная Бенгалия, Ассам (до 1874), Мегхалайя, Трипура, Орисса, Бихар и далее на северо-запад, через Панджаб , районы современного Пакистана до афганской границы (впоследствии территории северо-запада, Панджаб и Ауд образовали отдельную единицу — Соединенные провинции).

В состав Б. п. входили также Бирма (ныне Мьянма ) и до 1867 — Пенанг ( Малайзия ) и Сингапур. Управлялось губернатором.

Автор статьи: Е. Ю. Ванина.

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