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БЕНГАЛЬСКОЕ ПРЕЗИДЕНСТВО
Провинция Британской Индии со столицей в городе Калькутта.
С 1765 включала территории современной Бангладеш, индийских штатов Западная Бенгалия, Ассам (до 1874), Мегхалайя, Трипура, Орисса, Бихар и далее на северо-запад, через Панджаб, районы современного Пакистана до афганской границы (впоследствии территории северо-запада, Панджаб и Ауд образовали отдельную единицу — Соединенные провинции).
В состав Б. п. входили также Бирма (ныне Мьянма) и до 1867 — Пенанг (Малайзия) и Сингапур. Управлялось губернатором.
Автор статьи: Е. Ю. Ванина.
© Российская Историческая Энциклопедия
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