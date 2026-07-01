БЕНГАЛИИ

Область на северо-востоке современной Индии и Бангладеш.

Ванга (van.gа) — древнее название страны, мундского происхождения; значение названия невыяснено; предположительно от имени местного бога солнца.

Косвенные упоминания о Б. содержатся в «Перипле Эритрейского моря» (середина I в. н. э.). Наиболее раннее упоминание Б. под современным именем — начало IX в.

Первый независимый правитель Б. — Шашанка (начало VII в.). Древний период истории Б. известен плохо. Б. входила в состав государств Анга, Ванга, державы Маурьев, кушан, гуптов, царство Пала, Сайва Сена.

С XIII в. — часть тюркского Делийского султаната, с XVI в. территорию Б. занимают полунезависимые княжества в составе державы Великих Моголов. В 1757 англичане наносят поражение Сираджу ад-Дауле — последнему независимому навабу Б.

В 1766 учреждено Бенгальское президентство. В 1947 произошел раздел на Западную Б., отошедшую к Индии, и Восточную Б. (Восточный Пакистан, с 1971 — независимое государство Бангладеш).

Автор статьи: М. Д. Бухарин.

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