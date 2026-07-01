БЕНЕВЕНТО

Город в итальянской провинции Кампания , в античную эпоху столица племени самнитов и место многих военных столкновений (до середины III века до н. э. — Малевентум).

1. В 275 до н. э. римляне разбили при Б. войска эпирского царя Пирра, вторгшиеся в Италию (смотрите Древний Рим ).

2. 26 февраля 1266 при Б. в битве с Карлом Анжуйским потерпел поражение и погиб сицилийский король Манфред, сын и наследник императора Фридриха II Гогенштауфена. Это сражение привело к воцарению на юге Италии Анжуйской династии , призванной из Франции противниками Штауфенов папами. В битве участвовали, по разным оценкам, от 15 до 40 тыс. чел., в том числе от 3 до 5 тыс. рыцарей с каждой стороны.

В составе войска Карла находились пешие и конные арбалетчики, а у Манфреда — арабские лучники, которые в начале сражения успешно рассеяли пехоту противника. Действия немецких конников также поначалу были удачны, но французы, по словам хронистов, прибегли к средству, которое в то время считалось недостойным — стали закалывать лошадей и добивать противников на земле.

Решающее значение имело предательство апулийских баронов , покинувших Манфреда в разгар боя. Тело последнего было найдено лишь через три дня, и, поскольку Манфред был отлучен от церкви, его похоронили недалеко от поля битвы под кучей камней, а затем перезахоронили за пределами церковных владений на р. Гарильяно. Его жена и сыновья окончили жизнь в тюрьме (младший провел в ней 52 года), и только дочь Беатриче была освобождена через 18 лет и выдана за маркиза Салуццо.

Окончательно Карл Анжуйский утвердил свою власть в Неаполе и на Сицилии после победы в 1268 над внуком Фридриха II Конрадином, но с Сицилии французы были изгнаны в 1282 в результате восстания, извест­ного под названием «Сицилийская вечерня» .

Автор статьи: М. А. Юсим.

© Российская Историческая Энциклопедия