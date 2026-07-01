БЕНЕШЕВИЧ Владимир Николаевич

Выдающийся специалист по средневековому канониче­скому праву , византинист и славист, археограф и палеограф , член-корреспондент АН СССР (с 1925).

Учился в 1-й Виленской гимназии, которую окончил в 1893 и поступил на юридический факультет Петербургского университета. По окончании (1897) был оставлен для подготовки к профессорскому званию и отправлен стажироваться в Германию. С 1897 по 1900 слушал лекции по каноническому праву в университетах Лейпцига , Берлина, Гейдельберга.

Исключительную ценность представляют разыскания Б. в российских и европейских библиотеках, а также рукописных собраниях Греции, Египта, Малой Азии; итогом многолетних исследований манускриптов памятников византийского, южнославянского и русского права стали фундаментальные публикации Б., увидевшие свет в начале XX в. В 1905 защитил магистерскую диссертацию («Канонический сборник XIV титулов»), а в 1914 — доктор­скую («Синагога в 50 титулов и другие юридические сборники Иоанна Схоластика: к древнейшей истории источников права греко-восточной церкви»).

Фундаментальные работы Б. поставили его в число крупнейших мировых знатоков канонического права и средневековых рукописей: греческих, грузинских, армянских, славянских и русских. Исчерпывающий каталог греческих манускриптов Синайского монастыря, составленный Б. в 1911, был признан европейской наукой образцовым, равно как и все последующие труды ученого.

Б. состоял приват-доцентом (с 1905), профессором (с 1909) и заведующим (с 1909) кафедрой церковного права Петербургского университета . Кроме того, он преподавал в Санкт-Петербургской духовной академии, на Высших женских курсах, в Военно-юридической академии.

Исключительные научные заслуги в изучении номоканонов, публикации памятников церковного права, исследовании и описанию средневековых манускриптов были по достоинству оценены отечественным и европейским научным сообществом. Б. приняли в свои ряды крупнейшие академии мира: Страсбургская академия наук (1914), Академия наук СССР (1925), Баварская (1927), Берлинская (1929), а также научные общества и университеты.

С 1925 работал в Публичной библиотеке, продолжая научные изыскания, связанные с описанием греческих манускриптов Рукописного отдела.

В 1920—1930-е несколько раз арестовывался. Отбывал ссылку на Соловках (1928) и в Ухте (1933). Значительный международный авторитет Б., заступничество ученых (А. Эйнштейна и др.) и общественных деятелей способствовали его досрочному освобождению. В 1933 Б. вернулся к работе и вплоть до ареста (27 ноября 1937) и расстрела (27 января 1938) вел преподавательскую (в Петроградском университете) и научно-исследовательскую деятельность (в Публичной библиотеке).

Научное наследие Б. значительно: не только монографии, но и статьи, описания рукописей по-прежнему имеют исключительную ценность. Заслуга в изучении архивных материалов Б., документов, касающихся его жизни и творчества, принадлежит петербургскому историку-византинисту И. П. Медведеву .

Сочинения:

Древнеславянская кормчая XIV титулов без толкований. СПб., 1906—1907. Т. 1;

Синагога в 50 титулов и другие юридические сборники Иоанна Схоластика. СПб., 1914;

Древнеславянская кормчая XIV титулов без толкований / Подгот. Ю. К. Бегуновым, И. С. Чичуровым, Я. Н. Щаповым. София, 1987. Т. 2.

Дополнительная литература:

Гранстрем Е. Э. В. Н. Бенешевич (к 100-летию со дня рождения) // Византийский временник. 1973. Т. 35. С. 235—243;

Медведев И. П. В. Н. Бенешевич: судьба ученого, судьба архива // Архивы русских византинистов в Санкт-Петербурге / Под ред. И. П. Медведева. СПб., 1995. С. 339—381;

Медведев И. П. Урок Бенешевича // Византийские очерки. М., 1996. С. 187—205;

Медведев И. П. Неопубликованные материалы В. Н. Бенешевича по истории византиноведения // Рукописное наследие русских византинистов в архивах Санкт-Петербурга / Под ред. И. П. Медведева. СПб., 1999. С. 574—611.

Автор статьи: А. К. Гладков.

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