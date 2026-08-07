БЕНЕШ Эдвард

Президент Чехословакии, дипломат .

Учился в Праге, Париже, Берлине, Дижоне. В 1908 получил степень доктора права, в 1909 — доктора философии. В 1909—1915 преподавал в Торговой академии в Праге. В 1912 стал доцентом.

Придерживался теории социального дарвинизма, позднее сблизился с реалистами. В годы Первой мировой войны сотрудничал с Т. Г. Масариком , участвовал в национальном движения против Австро-Венгрии на родине, был организатором так называемой Маффии. В сентябре 1915 уехал за границу, где в ноябре того же года стал одним из создателей, а с февраля 1916 секретарем Чешского заграничного комитета и Национального совета чешских земель, с мая 1916 — генеральным секретарем Чехословацкого национального совета (ЧСНС). Парижский ЧСНС занимался организацией пропагандистских и дипломатических акций и созданием чехословацких военных частей за границей.

В декабре 1916 Б. добился заявления о том, что освобождение «чехословаков» — одна из военных целей союзников, а летом 1918 признания ЧСНС представителем будущего чехословацкого государства. 14 октября 1918 провозгласил в Париже временное чехословацкое правительство. В конце октября 1918 провел в Женеве переговоры с представителями движения сопротивления на родине о создании чехо­словацкого государства. 14 ноября 1918 стал министром иностранных дел Чехословакии и исполнял эту функцию до декабря 1935. Вместе с К. Крамаржем участвовал в Парижской мирной конференции , добившись принятия почти всех территориальных требований ЧСР.

Целью внешней политики считал сохранение версальской системы и опирался на союзнические державы, в основном на Францию, сотрудничая также с Югославией и Румынией в рамках Малой Антанты . Активно поддерживал Лигу Наций , в 1923—1927 являлся членом ее Совета. Был противником нацизма, в 1935 заключил союзнический договор с Францией и СССР.

Играл заметную роль во внутренней политике, являясь сторонником президента Т. Г. Масарика, представителем правящей группировки Града. В 1921—1922 возглавлял правительство. С 1923 — один из лидеров Чехословацкой национальной социалистической партии. В 1919—1926 и 1929—1935 — депутат Национального собрания.

19 января 1935 избран новым президентом ЧСР. Под давлением Великобритании и Франции 30 сентября 1938 принял решение принять мюнхенский диктат (см. Мюнхенское соглашение 1938 ), уступив Германии, а чуть позже Польше и Венгрии пограничные территории. 5 октября 1938 ушел в отставку, а 22 октября покинул страну.

После начала Второй мировой войны возглавил движение сопротивления за границей, поставив задачей восстановить ЧСР в домюнхенских границах. В 1940 создал в Париже, затем в Лондоне Чехословацкий национальный комитет, постепенно добившись его признания в качестве временного правительства.

12 декабря 1943 подписал в Москве новый чехословацко-советский союзнический договор и начал переговоры с коммунистической эмиграцией о послевоенном устройстве государства. 4 апреля 1945 объявил в Кошицах первое правительство Национального фронта.

После освобождения страны Советской армией вернулся в Прагу. Его президентские функции подтвердило Национальное собрание. В 1945 руководил государством посредством декретов, касавшихся наказания военных преступников, конфискации имущества немцев и венгров, предателей и коллаборационистов , лишение немцев и венгров гражданства и их выселения, национализации банков, страховых компаний и крупной промышленности.

В 1947 безуспешно боролся за принятие Маршалла плана , стараясь избежать усиливавшейся экономической и политической зависимости от СССР. В это время состояние его здоровья ухудшилось. В феврале 1948 принял отставку демократических министров, открыв коммунистам путь к власти и легализовав коммунистический переворот. В мае 1948 отказался подписать новую конституцию, а 7 июня ушел в отставку по состоянию здоровья.

Является автором книг, воспоминаний и статей, например «Национальный вопрос» (1909), «Краткий очерк развития современного социализма» (1910—1911), «Проблемы новой Европы и чехословацкая внешняя политика» (1924), «Мировая война и наша революция» I—III (1927—1928), «Борьба за мир и безопасность государства» (1934), «Демократия сегодня и завтра» (1946), «Воспоминания. От Мюнхена к новой войне и новой победе» (1947), «Мюнхенские дни» (1968).

Автор статьи: Е. П. Серапионова.

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