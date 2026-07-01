БЕНЕФИЦИЙ

БЕНЕФИЦИЙ - в Средние века условное пожизненное пожалование земли или пользования доходами с какой-либо собственности за выполнение определенной службы.

Второе значение. Термин в каноническом праве Католической церкви , обозначающий часть доходов прихода, монастыря или иного церковного учреждения, которая идет на содержание клирика .

В Риме Древнем термин «бенефиций» обозначал любые благодеяния или милость, в особенности полученные от императора . В римском праве под бенефицеем понимались льготы, дававшие их получателям выгодный правовой статус.

Во Франкском государстве в VI-VII веков бенефицием называли любое, в первую очередь земельное, пожалование, предоставлявшее его получателю преимущества и выгоды. Как правило, это пожалование не было связано с несением службы, бенефициарий (получатель бенефиций) лишь выплачивал незначительную денежную сумму (чинш) или не платил ничего. Некоторые бенефиции предоставлялись на основе прекарного договора (смотрите Прекарий ).

В VIII веке франкский майордом Карл Мартелл провел так называемую бенефициальную реформу, имевшую целью создание конной армии и формирование в противовес крупным независимым магнатам слоя вассалов, ставших опорой центральной власти. За выполнение военной и административной службы и с целью снабдить вассалов средствами для вооружения в их условное пожизненное пользование передавались сначала конфискованные у мятежных магнатов земли, а когда они иссякали - церковные угодья. Такой бенефиций, пожалованный майордомом или королем из церковного имущества, помимо обязательства нести военную службу облагался чиншем, т. к. рассматривался одновременно и как прекарный договор между вассалом и церковью, у которой он был заимствован.

При франкском короле Пипине Коротком , императорах Карле Великом , Людовике Благочестивом и Карле Лысом в VIII-IX веках понятие «бенефиций» все прочнее стало связываться с вассальной службой. При передаче земли в качестве бенефиция, который мог охватывать одно или несколько поместий или несколько крестьянских наделов - мансов , доходы с нее шли в пользу вассала, но господин сохранял за собой право собственности. В случае смерти вассала бенефиций возвращался первоначальному владельцу или его наследникам. При наследовании бенефиция или в случае смерти сеньора требовалось возобновление пожалования. При нарушении вассалом взятых на себя обязательств, совершении преступления , разорении его хозяйства сеньор мог лишить его бенефиция.

На протяжении IX века бенефиций постепенно превращается из пожизненного дер­жания в наследственное, т. е. в лен или феод - наследственное условное держание, сочетающееся с обязанностью несения военной службы.

Церковным бенефицием называется связанное с церковной должностью право получать установленный доход с определенного церковного имущества или специально предназначенного для этих целей имущества мирян. Складывание церковного бенефиция происходило в VI-X веках в процессе формирования имущества отдельных церковных институтов (приходов, капитулов, монастырей и т. д.), развития института частной церкви, становления кафедральных капитулов .

В XI веке в Италии термин «бенефиций» начал использоваться для обозначения должности каноника с правом получения дохода с имущества капитула, его синонимами были «каноникат» и «пребенда». Бенефиций давался пожизненно, его нельзя было отозвать, за исключением случаев, предусмотренных правом. Обладатель бенефиция был обязан выполнять службу церковного характера, связанную с совершением богослужения, пастырской деятельностью, церковным судом и административным управлением.

Разные церковные должности были соотнесены с различными видами бенефиций: простым и двойным, малым и большим, свет­ским и монашеским, связанным с обязанностью проживать в приходе или не связанным с этим, допускавшим совмещение двух и более бенефицеев и несовместимым. Несмотря на то, что церковное право разрешало передачу бенефицеев только вместе с пожалованием должности, с XIII века получает распространение практика так называемых комменд - наделения бенефицеем без введения в должность. Институт комменды позволил клирикам владеть несколькими бенефициями, не нарушая запрета на совмещение должностей, а также владеть церковными доходами лицам, которые не имели посвящения в сан, но приобретали властные полномочия епископов или аббатов. Связанные с этим злоупо­требления не смогли устранить ни папские декреты, ни постановления соборов эпохи соборного движения. Злоупотребления были причиной имущественного неравенства среди духовенства в высокое и позднее Средневековье и Новое время.

Несмотря на запреты в церковном праве, велико было число клириков без бенефиция и тех, кто впадал в нищету вследствие слишком малого бенефиция. Право распределения бенефиция, связанное с материальными выгодами, становилось предметом борьбы: начиная с XIII века папы стремились перевести под свой контроль распределение особо крупных бенефицеев (так называемые резервации). Резерватные права папы и практика пожалования еще не вакантных бенефицеев способствовали симонии и продвижению на церковные должности недостойных кандидатов.

Бенефиции сохранились и в некоторых протестантских церквах, например англиканской , лютеранской. II Ватиканский собор предписал реформирование и постепенную отмену бенефициальной системы церковного имущества.

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