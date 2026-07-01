БЕНЕФИЦИЙ
БЕНЕФИЦИЙ - в Средние века условное пожизненное пожалование земли или пользования доходами с какой-либо собственности за выполнение определенной службы.
Второе значение. Термин в каноническом праве Католической церкви, обозначающий часть доходов прихода, монастыря или иного церковного учреждения, которая идет на содержание клирика.
В Риме Древнем термин «бенефиций» обозначал любые благодеяния или милость, в особенности полученные от императора. В римском праве под бенефицеем понимались льготы, дававшие их получателям выгодный правовой статус.
Во Франкском государстве в VI-VII веков бенефицием называли любое, в первую очередь земельное, пожалование, предоставлявшее его получателю преимущества и выгоды. Как правило, это пожалование не было связано с несением службы, бенефициарий (получатель бенефиций) лишь выплачивал незначительную денежную сумму (чинш) или не платил ничего. Некоторые бенефиции предоставлялись на основе прекарного договора (смотрите Прекарий).
В VIII веке франкский майордом Карл Мартелл провел так называемую бенефициальную реформу, имевшую целью создание конной армии и формирование в противовес крупным независимым магнатам слоя вассалов, ставших опорой центральной власти. За выполнение военной и административной службы и с целью снабдить вассалов средствами для вооружения в их условное пожизненное пользование передавались сначала конфискованные у мятежных магнатов земли, а когда они иссякали - церковные угодья. Такой бенефиций, пожалованный майордомом или королем из церковного имущества, помимо обязательства нести военную службу облагался чиншем, т. к. рассматривался одновременно и как прекарный договор между вассалом и церковью, у которой он был заимствован.
При франкском короле Пипине Коротком, императорах Карле Великом, Людовике Благочестивом и Карле Лысом в VIII-IX веках понятие «бенефиций» все прочнее стало связываться с вассальной службой. При передаче земли в качестве бенефиция, который мог охватывать одно или несколько поместий или несколько крестьянских наделов - мансов, доходы с нее шли в пользу вассала, но господин сохранял за собой право собственности. В случае смерти вассала бенефиций возвращался первоначальному владельцу или его наследникам. При наследовании бенефиция или в случае смерти сеньора требовалось возобновление пожалования. При нарушении вассалом взятых на себя обязательств, совершении преступления, разорении его хозяйства сеньор мог лишить его бенефиция.
На протяжении IX века бенефиций постепенно превращается из пожизненного держания в наследственное, т. е. в лен или феод - наследственное условное держание, сочетающееся с обязанностью несения военной службы.
Церковным бенефицием называется связанное с церковной должностью право получать установленный доход с определенного церковного имущества или специально предназначенного для этих целей имущества мирян. Складывание церковного бенефиция происходило в VI-X веках в процессе формирования имущества отдельных церковных институтов (приходов, капитулов, монастырей и т. д.), развития института частной церкви, становления кафедральных капитулов.
В XI веке в Италии термин «бенефиций» начал использоваться для обозначения должности каноника с правом получения дохода с имущества капитула, его синонимами были «каноникат» и «пребенда». Бенефиций давался пожизненно, его нельзя было отозвать, за исключением случаев, предусмотренных правом. Обладатель бенефиция был обязан выполнять службу церковного характера, связанную с совершением богослужения, пастырской деятельностью, церковным судом и административным управлением.
Разные церковные должности были соотнесены с различными видами бенефиций: простым и двойным, малым и большим, светским и монашеским, связанным с обязанностью проживать в приходе или не связанным с этим, допускавшим совмещение двух и более бенефицеев и несовместимым. Несмотря на то, что церковное право разрешало передачу бенефицеев только вместе с пожалованием должности, с XIII века получает распространение практика так называемых комменд - наделения бенефицеем без введения в должность. Институт комменды позволил клирикам владеть несколькими бенефициями, не нарушая запрета на совмещение должностей, а также владеть церковными доходами лицам, которые не имели посвящения в сан, но приобретали властные полномочия епископов или аббатов. Связанные с этим злоупотребления не смогли устранить ни папские декреты, ни постановления соборов эпохи соборного движения. Злоупотребления были причиной имущественного неравенства среди духовенства в высокое и позднее Средневековье и Новое время.
Несмотря на запреты в церковном праве, велико было число клириков без бенефиция и тех, кто впадал в нищету вследствие слишком малого бенефиция. Право распределения бенефиция, связанное с материальными выгодами, становилось предметом борьбы: начиная с XIII века папы стремились перевести под свой контроль распределение особо крупных бенефицеев (так называемые резервации). Резерватные права папы и практика пожалования еще не вакантных бенефицеев способствовали симонии и продвижению на церковные должности недостойных кандидатов.
Бенефиции сохранились и в некоторых протестантских церквах, например англиканской, лютеранской. II Ватиканский собор предписал реформирование и постепенную отмену бенефициальной системы церковного имущества.
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