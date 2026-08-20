БЕНЕФИЦИАРИИ

Военнослужащие римской армии, освобожденные от обычных солдатских работ; относились к principales (унтер-офицерам) и несли службу при штабе или канцелярии (officium) войсковых командиров (трибунов, префектов , легатов легионов) либо провинциальных наместников.

Б. впервые упоминаются в середине I в. до н. э. В императорскую эпоху число Б. увеличивается, выделяются ранги в зависимости от поста военачальника, в чьем подчинении они находились.

Б. выполняли канцелярские, полицейские и административные обязанности; обычно располагались на специальных постах (stationes) у военных гарнизонов, таможен, пересечениях дорог; играли важную роль в управлении войсками и провинциями империи.

После военных реформ Диоклетиана и Константина (конец III — начало IV в.) превратились в служащих гражданской администрации.

Автор статьи: А. В. Махлаюк.

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