БЕНЕДИКТ НУРСИЙСКИЙ (Benedictus Nursiensis)

Христианский подвижник, один из родоначальников монашества на Западе; автор «Устава» (Regula Benedicti), по которому живет ряд орденов ( бенедектинцы , цистерцианцы); святой, почитаемый во всем христианском мире (память в Католической церкви — 11 июня, в Православной — 14 марта), и по­кровитель Европы (энциклика папы Павла VI от 1964).

Согласно «Диалогам» папы Григория I Великого, Б. Н. происходил из знатной семьи, стремившейся дать сыну превосходное образование и укрепить его положение в обществе. С этой целью он был послан на учебу в Рим для прохождения курса «свободных искусств». Б. Н. оставил занятия и присоединился к аскетам, жившим в Афиде (совр. Аффиле).

С 500 несколько лет пребывал в уединении в одном из гротов Субиако. Слава о подвижнике распространилась по всей Италии. Братия одного из местных монастырей пригласила Б. Н. стать настоятелем. Вскоре Б. Н., убедившись в их злонамеренности (чудесным образом ему удалось избежать смерти от отравления), покинул обитель.

Собрав вокруг себя верных учеников и последователей, Б. Н. снова удалился в Субиако. Здесь он организовал 12 небольших монашеских общин и во главе каждой поставил своего ученика.

Сам Б. Н. осуществлял общее духовное руководство. Из-за интриг клира , завидовавшего авторитету и влиянию подвижника, Б. Н. в 20—30-е VI в. был вынужден оставить Субиако и вместе с окормляемой им паствой отправился на гору Кассино, где на месте языческого святилища основал ок. 530 монастырь Монте-Кассино. Капище в честь Аполлона Б. Н. переделал в баптистерий, посвятив его св. Мартину Турскому.

Б. Н. искоренил языческие культы (в частности, жертвоприношения) и обратил в христианство местное население.

Правила жизни монастыря Монте-Кассино были зафиксированы и регламентированы в «Уставе» Б. Н. (Regula Benedicti), составленном в конце 530 — 540-е. «Устав» состоит из 73 глав. Б. Н. во многом опирался на опыт предшественников, включив в текст отдельные фрагменты «Устава Учителя» (Regula Magistri) и продолжая традиции восточного монашества (Пахомия Великого и др.). На Б. Н. оказали заметное влияние труды бл. Августина (см. Августин Аврелий), бл. Иеронима и св. Василия Великого (правила которого были доступны в латинском переводе). В содержании «Устава», дошедшего в нескольких разновременных редакциях, прослеживается воздействие сочинений Иоанна Кассиана Римлянина («Собеседование» и др.).

Б. Н. воспринимал свой «Устав» лишь как начальную ступень на пути духовного развития человека, стремящегося к спасению, и отмечал, что только труды Отцов Церкви , осененные божественной благодатью, способны привести к подлинному совершенству. Рассматривая монашескую общину как особое духовное братство, руководимое настоятелем (аббатом), Б. Н. акцентировал внимание на необходимости воспитания смирения и отсечения собственной воли. Монахам следует вести аскетичный образ жизни, отказаться от всего, что связано с миром (в том числе, богатства), и полностью посвятить себя служению Богу. Подражание Христу есть основа и одновременно вершина монашеского пути. Молитвы дóлжно сочетать с трудом, т. к. физическая немощь укрепляет дух и ограждает от искушений.

Главным источником «Устава» является Священное Писание ; опираясь на книги Нового Завета, Б. Н. подчеркивал важность возвращения к ранне­христианским ценностям и отказа от любых привязанностей, мешающих монаху стяжать спасение. «Устав» Б. Н. оказал значительное влияние на духовную жизнь Европы: на Западе нормам Regula Benedicti следуют монашеские ордена бенедиктинцев, цистерцианцев и др., а на Востоке воздействие труда подвижника заметно по так называемому Уставу Константинопольской Великой Церкви.

В России о Б. Н. знали из переведенных сперва на греческий, а затем и на русский язык «Диалогов» папы Григория I Великого . Минеи-Четии митрополита Макария также содержат сведения о святом.

Сочинения:

Regula // PL. T. 66. Col. 215—930.

Автор статьи: А. К. Гладков.

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