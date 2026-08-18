БЕНДЖЕДИД Шадли

Алжирский государственный и политический деятель.

С 1946 — участник патриотического подполья. С 1955 — в рядах Армии национального освобождения (АНО). В 1956 — командир зоны, в 1958 — командир округа АНО, в 1960 — командир батальона и член генштаба АНО. В 1963 — майор и командующий округом Константины, с 1964 — глава округа Оран. С 1965 — член Революционного совета Алжира, с 1967 — полковник. С января 1979 — президент Алжира и генеральный секретарь правящей партии Фронт национальной обороны ФНО.

Вынужден был фактически пересмотреть курс своего предшественника Х. Бумедьена, разрешив приватизацию госпредприятий и самоуправляемых хозяйств. Пытался неудачно противостоять исламскому экстремизму путем попыток обойти его «справа», что лишь привело к усилению исламистских настроений в стране.

Содействовал введению демократической конституции в марте 1989 и отмене политической монополии ФНО, выйдя из его рядов в 1991. В январе 1992 ушел в отставку, уступив место Высшему государственному совету.

Автор статьи: Р. Г. Ланда.

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