БЕНДЛЬ ВАЦЛАВ ЧЕНЕК

Чешский писатель, поэт и священник римско-католической церкви. Автор юмористических рассказов, басен и лирики, переводчик на чешский язык стихов Пушкина и Лермонтова .

Биография

Родился 24 октября 1832 г. в городе Турнов на севере Чехии, в семье мелкого служащего. Приставку «Страницкий» к фамилии в качестве литературного псевдонима выбрал себе по названию части города Турнов, в которой родился - «Na stránce».

Посещал школу в городе Подебрады, а с 1844 г. начал учиться в Академической гимназии Праги. В 1852 г. его отец умер и Вацлав Чанек вынужден был оставить обучение. Выпускные гимназические экзамены он сдал позже, в 1856 г. В старших классах гимназии будущий писатель стал интересоваться литературой, изучать иностранные языки. Также он посещал лекции по русскому языку чешского филолога и просветителя Вацлава Ганки . Принимал участие в издании рукописных студенческих журналов, таких как «Poupata a Konvalinky» (1848), «Rhetor» (1849), «Zora» (1850). В них он публиковал и собственные, самые ранние стихи.

После окончания обучения он долго не имел постоянной работы, давал частные языковые уроки, подрабатывал корректором в типографии, вел богемный образ жизни. Бендль принимал участие в политических конспиративных акциях, организатором которых был писатель Й.В. Фрич , и был вовлечен в протестное движение чешских студентов Праги накануне революции 1848 г.

Проживая в Праге, В.Ч. Бендль имел проблемы с полицией. Впервые он был вызван на допрос в 1853 г. за то, что издавал вольнодумные студенческие журналы, еще будучи учеником Академической гимназии, а также за то, что поддерживал связи с политически неблагонадежными лицами. Во второй раз полиция заинтересовалась им в 1855 г. по причине того, что он помогал поддерживать переписку с заключенными тюрьмы в Терезине.

Вацлав Бендль был сотрудником альманаха «Lada-Niola», издаваемого Фричем. Будучи вовлечен в среду чешских литераторов, Бендль был дружен со многими видными деятелями чешской культуры: со студенческих времен его друзьями были чешский писатель Я. Цидлинский, поэт и политик Ян Коллар , молодой человек стал ближайшим приятелем писательницы Божены Немцовой . Благодаря ее поддержке он смог поступить в духовную семинарию в городе Ческе Будеёвице (окончил ее в 1860 г.). Бендль и Немцова продолжали поддерживать связь и обменивались письмами и в этот период.

По окончании семинарии В. Бендль стал священником в городе Клатовы (с 1860 по 1862 гг.), затем – в местечке Мировицы, после чего, наконец. получил приход в городке Волыне в Южной Богемии, где посвятил себя общественной и просветительской деятельности. Там он и умер 27 июня 1870 г.

Творчество

Большая часть стихов Вацлава Бендля была написана в период с начала 1850-х гг. и до выпуска из семинарии в 1856 г. Это главным образом любовная лирика, а также лирика рефлексивная, патриотическая и тенденциозная. В этих стихах видна сильная взаимосвязь с поэзией более раннего периода, поэзией романтической, много взявшей у немецкого классика Г. Гейне . Некоторые черты стихотворений, такие, как ирония, ощущение разочарованности, меланхолия, сближают их с поэзией молодого поколения «маевцев». Лишь малая часть стихов Бендля была опубликована при его жизни. В рукописях остались также поэтические сборники, которые сформировал сам автор: «Увядшие розы» («Zvadlé růže»), «Песни» («Písně») и «Na blahé upamatování příteli svému roku 1858».

Поэзия Вацлава Бендля носила на себе отпечаток переходной эпохи, в которой была создана. В ее форме и стилистике еще слышны голоса предыдущей эпохи: сентиментальность, декламация, патетика. Однако голоса эти постепенно затихают и на смену им приходят новые мотивы. Поэт не боится использовать в своей лирике мотивы чешских, русских, южнославянских, литовских фольклорных песен, чтобы выразить особую тоску по безответной или потерянной любви, и будто бы в предзнаменование той разорванности, которая присуща поэзии молодого Я. Неруды , в лирике Бендля звучат ноты внутренней дисгармонии, разочарованности и горького одиночества.

Также Бендль издавал юмористические сборники «Фейерверк» («Rachejtle»), в которых среди прочего размещал свои сатирические и юмористические стихи и прозу. Наряду с юморесками, опубликованными в журнале «Humoristické listy» в 1860 г., эти работы стали наиболее востребованными при жизни автора. Юмор в его смешных рассказах основывается на столкновении возвышенного и идеального с банальностью неловких жизненных ситуаций.

В годы обучения в семинарии, Бендль в своей литературной деятельности главным образом сосредоточился на переводах с русского. Он переводил как поэзию («Евгений Онегин» А.С. Пушкина и его стихи, М.Ю. Лермонтов), так и прозу ( Ф.В. Булгарин , А.С. Хомяков , И.И. Панаев , В.А. Сологуб). Перевод «Ревизора» Гоголя остался в рукописи и не был издан, однако в 1865 г. по нему был поставлен спектакль. Кроме того, Бендль переводил с польского ( А. Мицкевич ), французского ( Ж.Санд ) и немецкого (Гейне) языков.