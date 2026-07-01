БЕН МУХАММЕД

Династия султанов и шейхов Феццана (Ливия, конец XVI века — 1813).

В период завоевания османами Северной Африки в Феццане власть принадлежала Авладу Мухаммеду, ставкой которого был город-крепость Мурзук.

Сын Мухаммеда, аль-Мунтасер ибн-Мухаммед (?—1577) признал власть Османской империи , в том числе необходимость выплачивать дань, но уклонялся от исполнения вассальных обязательств. В 1577 османы повторяли экспансию, захватив Себху и Мурзук. Аль-Мунтасер был изгнан, и власть перешла к турецкому намест­нику.

Однако в 1582 в результате антитурецкого восстания к власти пришел ан-Насер (1582—1589), сын аль-Мунтасера. Он сумел обеспечить престол своему сыну аль-Мансуру (1599—1613), тем самым утвердив династию в Феццане. В правление Мансура и наследовавшего ему ат-Тахира I (1613—1626) страна вновь переживала турецкие нашествия и внутренние смуты.

Феццан лежал в развалинах, внешняя торговля прекратилась, да и воюющие стороны истощили свои силы. Поэтому новый турецкий наместник в Триполи, Мухаммед ас-Саказни решил пойти на мир с кланом Б. М. и подписал с преемником ат-Тахира I — Мухаммедом I Джухеймом (1626—1658) соглашение, включавшее следующие условия: 1) турки освобождают территорию Феццана; 2) правители клана Б. М. сохраняют власть в Феццане, но отказываются от титула султана и именуют себя шейхами; 3) Феццан выплачивает Триполи ежегодную дань в размере 4 тыс. мискалей золота.

Эти условия соблюдались и при Мухаммеде I, и при его сыне ат-Джехиме (1658—1682), но были нарушены братом и преемником последнего Нагибом (1682). Он отказался платить дань триполитанскому наместнику османского султана и спровоцировал этим новое нашествие турок (1682). Нагиб погиб, столица его владений была захвачена, но борьба продолжалась при его брате, шейхе Мухаммеде II ан-Насере (1682—1718). Попытки отстоять самостоятельность обходились Феццану и его населению очень дорого.

В конце жизни Мухаммеду II, а потом и его сыну Ахмаду I (1718—1767) вновь пришлось признать власть турецких наместников в Триполи, но на еще более тяжелых условиях, включавших разрушение стен и других укреплений Мурзука.

Последняя попытка освобождения от османского владычества была предпринята при Мухаммеде V аль-Джахиме (1804—1813). Он взял на себя обязательство выплачивать ежегодную дань в 5 тыс. реалов, но она оказалась слишком обременительной. Когда над Феццаном нависла очередная угроза вторжения, Мухаммед V был убит заговорщиками во главе с его племянником, поощряемым триполитанским полководцем Мухаммедом аль-Мунни. После этого войска османов захватили Мурзук, и аль-Мунни объявил себя наместником турецкого султана в Феццане, покончив с его независимостью.

Автор статьи: А. М. Родригес.

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