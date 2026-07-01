БЕН МХИДИ Ларби

Один из «исторических вождей» алжирской революции.

Выходец из зажиточных крестьян . Получил хорошее образование. Имел репутацию «утонченного интеллектуала» и «оригинального мыслителя».

С юных лет — активист Алжирской народной партии, затем член тайной боевой организации партии. Впервые арестован в мае 1945, во время подавления восстания националистов на востоке страны. После освобождения в 1946 переехал на запад Алжира , где и возглавил даиру (федерацию) партии в Орании.

В 1950 заочно приговорен к 10 годам тюрьмы за подпольную патриотическую деятельность, которую, тем не менее, продолжал, скрываясь от полиции . Один из основателей Фронта национального освобождения (ФНО).

После начала революции — командир 5-й вилайи (военного округа) Армии национального освобождения в зоне Орана. С августа 1956 — член Национального совета алжирской революции и Координационно-исполнительного комитета, вместе с Р. Аббаном организовал вооруженное подполье ФНО в городах.

Во время «битвы за столицу» (ноябрь 1956 — сентябрь 1957), когда патриоты насмерть сражались с десантной дивизией генерала Массю, имевшей опыт колониальных войн во Вьетнаме и Египте , командовал группами фидаев («жертвующих собой»).

В феврале 1957 был взят в плен парашютистами и подвергнут жестоким пыткам, но не выдал никаких сведений, что позволило остальным членам КИК скрытно покинуть столицу. Умер во время допроса.

Даже командовавший парашютистами полковник Бижар не скрывал своего восхищения героическим поведением Б. М., который сказал своим палачам: «Вы — прошлое, а мы — будущее». Утрата Б. М., бывшего, наряду с Аббаном, подлинным идеологом повстанческой борьбы, стала тяжелой потерей для ФНО.

Автор статьи: Р. Г. Ланда.

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