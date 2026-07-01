БЕН ХЕДДА Бен Юсеф

Алжирский политический деятель.

Выпускник Алжирского унивенситета (фармацевт). С юношеских лет принимал участие в национально-освободительной борьбе против французского колониализма, поддерживал тесные связи с активистами организации «Северно-Африканская звезда» в г. Блида. В 1942 вступил в Алжирскую народную партию , в 1943 подвергся аресту по обвинению в агитации против мобилизации и 8-месячному тюремному заключению с последующей принудительной отправкой на фронт.

Участвовал в 1946 в создании Движения за торжество демократических свобод, с 1947 занимал в нем руководящие посты (1951—1954 — генеральный секретарь). После начала вооруженного восстания в Алжире, в ноябре 1954 вновь арестован французской администрацией, но в апреле 1955 освобожден, в мае вступил во Фронт национального освобождения (ФНО). С 1956 — член Национального совета алжирской революции (НСАР), избран в его координационный исполнительный комитет.

Как советник его руководителя Р. Аббана активно участвовал в вооруженном сопротивлении и ряде социальных и информационных проектов (основание печатного органа ФНО — газеты «Эль-Муджахид», Алжирской всеобщей конфедерации труда, создание национального гимна). Под давлением французских спецслужб (на него было организовано покушение) временно покинул Алжир, в 1957—1958 неоднократно представлял ФНО в ряде арабских и латиноамериканских стран, Великобритании , Югославии, КНР.

В сентябре 1958 — январе 1960 — министр социальных дел Временного правительства Алжирской Республики (ВПАР). В августе 1961 — сентябре 1962 — председатель Совета министров и министр финансов ВПАР. Успешно завершил переговоры с Ш. де Голлем о предоставлении Алжиру независимости в границах, включающих сахарские округа (март 1962).

После свержения А. Бен Беллы добровольно ушел в отставку осенью 1962. В 1976, вместе со своими бывшими соратниками Ф. Аббасом , Х. Лахуэлем, Хайр ад-Дином, подписал манифест с требованием созыва всенародно избранного Учредительного собрания и составления Национальной хартии; арестован и помещен под домашний арест .

Вернулся в политику с восстановлением многопартийности в президент­ство Ш. Бенджедида (1979—1992), став одним из создателей движения «Эль-Умма» («Мусульманское сообщество»), выражавшего попытку компромисса между различными партийными группировками — сторонниками исламских социальных идеалов. После запрета исламских партий в 1993 и самороспуска «Эль-Уммы» участвовал в учреждении нового блока — «Эль-Тадамун» («Солидарность»), целью которого было противодействие нарушениям прав человека после государственного переворота 1992.

Имя Б. Х. носит с 2003 Алжирский универстет.

Автор статьи: Т. К. Кораев.

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