БЕН-ГУРИОН Давид (Давид Грин)

Израильский государ­ственный деятель, с 1935 по 1948 глава Исполнительного комитета Еврейского агентства, с 1948 по 1963 (кроме 1954—1955) премьер-министр государства Израиль; с 1963 по 1970 — политический деятель, член парламента .

Родился в польском городе Плоньск, входившем в то время в состав Российской империи в довольно обеспеченной светской семье, придерживавшейся сионистских взглядов (глава семейства был одним из городских лидеров движения «Ховевей Цион»). В 1905 переехал в Варшаву с целью поступить в университет, однако ввиду существовавших тогда ограничений систематического высшего образования в России не получил. Тогда же вступил в социалистическую сионистскую партию «Поалей Цион» («Рабочие Сиона»).

В сентябре 1906 эмигрировал в Палестину, где был избран в центральный комитет местного отделения партии «Поалей Цион». Через год добровольно ушел в отставку. С 1906 по 1911 в основном проживал в Палестине, а с 1912 по 1914 — преимущественно в Стамбуле, где обучался на юридическом факультете университета. В то же время изменил на ивритский манер свою фамилию, с «Грин» на «Бен-Гурион».

С началом Первой мировой войны выслан из Османской империи и вплоть до 1918 находился в США, где познакомился со своей женой (впоследствии их сын станет заместителем Генерального инспектора полиции Израиля). С 1918 занимался политико-дипломатической деятельностью в Палестине и Европе: возглавил партию «Ахдут ха-Авода» («Трудовое единство»), позднее занял пост генерального секретаря Всеобщей федерации трудящихся евреев Палестины.

Наиболее значимых политических успехов добился только в середине 1930-х: добившись в 1930 объединения двух крупнейших левых политических партий Палестины («Ахдут ха-Авода» и «Ха-поэль ха-цаир») в возглавляемую им социал-демократическую партию МАПАЙ («Рабочая партия Земли Израиля»), в 1935 занял ключевой пост главы Исполнительного комитета Еврейского агентства.

С 1935 по 1948 вел активную политико-дипломатическую работу как в Палестине, так и в США и Европе, в том числе в годы Второй мировой войны . После завершения британ­ского мандата на Палестину в 1948 возглавил сначала Временный государственный совет, а с 1949, после первых свободных выборов в Кнессет стал премьер-министром Израиля. Этот пост он неизменно совмещал с постом министра обороны, вплоть до своей отставки в 1963, придавая особое значение сохранению своего влияния на вопросы обороны и национальной безопасности.

Под руководством Б.-Г. Израиль вел две войны — войну 1948—1949, получившую в израильской и англоязычной историографии название «война за независимость», и, вместе в Великобританией и Францией, войну с Египтом в 1956. Обе военные кампании завершились для Израиля благоприятно и привели к упрочению его военно-стратегического положения на Ближнем Востоке.

Б.-Г. сыграл ключевую роль не только в успешном завершении внешних конфликтов, но и в формировании израильской внешней политики в целом. При нем Израиль, несмотря на значительную роль социалистической идеологии, постепенно сблизился сначала с Францией, взаимопонимание с которой являлось неотъемлемым элементом внешней политики страны вплоть до войны 1967, а также неизменно искал сближения с США.

Кроме того, именно при Б.-Г. Израиль начал разрабатывать собственный ядерный проект и формировать ядерную доктрину (смотрите Атомный проект ). Наконец, именно при Б.-Г. Израиль начал вести первые переговоры о возможности мирного урегулирования с соседней арабской Иорданией . Во внутренней политике роль Б.-Г. представляется исключительно важной.

Ключевым элементом его внутренней политики стала доктрина «мамлахтиют» (этатизма) — постепенного перемещения центра влияния и принятия решения из партийных и профсоюзных институтов, существовавших еще до провозглашения независимости Израиля, в государственные институты. Несмотря на тот факт, что Б.-Г. практически постоянно (кроме 1954—1955) занимал пост премьер-министра, его многолетнее правление не привело к снижению значимости демократических процедур и демократически избранных институтов власти: выборы в Кнессет проводились регулярно, а возглавляемая им партия МАПАЙ никогда не имела даже простого большинства в парламенте, формируя кабинеты только в коалиции с другими политическими силами.

После отставки с поста премьер-министра в 1963 политическая карьера Б.-Г. не завершилась. В 1965, ввиду внутрипартийных конфликтов, он вышел из партии МАПАЙ и сформировал собственную, лидерскую, партию РАФИ («Список рабочих Израиля»), которая, однако, получила на выборах 1965 лишь 10 из 120 мест в парламенте и не вошла в правящую коалицию. Этот электоральный провал, продемонстрировавший жизнеспособность крупнейшей израильской левоцентристской партии и без ее «отца-основателя», во многом способствовал тому, что в 1970 Б.-Г. ушел из политики, предприняв в 1969 последнюю и столь же неудачную попытку сформировать новую политическую силу.

Последние годы жизни провел в киббуце Сдэ-Бокер на юге стране. В ноябре 1973 перенес кровоизлияние в мозг и был госпитализирован в больницу в пригороде Тель-Авива, где и скончался. Похоронен в киббуце Сдэ-Бокер.

Автор статьи: С.А. Кожеуров.

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