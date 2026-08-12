БЕН ГАДАХУМ Али ибн Мухаммад

Вождь восстания кочевников Туниса против власти османских беев .

Сын судьи ( кади ) племени маджир (округ Кассерин).

Восстание под руководством Б. Г. началось на северо-западе страны. Поводом по­служило удвоение правительством Мустафы Хазнадара чрезвычайных податей (маджба), вызванное дорогостоящими социально-экономическими преобразованиями. С апреля 1864 повстанцы контролировали всю южную и центральную часть бейлика с тремя четвертями населения, но к началу 1866 бейским властям удалось расстроить союз между племенами-участниками и положить конец движению: в феврале Б. Г. был пленен, заточен в темницу, в следующем году отравлен.

Автор статьи: Т. К. Кораев.

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