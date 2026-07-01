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БЕН БУЛАИД Мустафа
Один из лидеров национально-освободительного движения в Алжире.
По происхождению — бербер-шауйя. В 1939—1944 служил во французской армии, затем в ВС «Свободной Франции», после демобилизации вступил в Алжирскую народную партию. Выдвинулся в рядах Особой организации Движения за торжество демократических свобод, руководил подпольной вооруженной борьбой с французской администрацией.
Один из основателей Революционного комитета единства и действия. Возглавлял антифранцузское сопротивление на востоке страны (Аурес), организовав нелегальный ввоз оружия из Туниса и Ливии.
В феврале 1955 арестован, приговорен к смертной казни, бежал. Погиб при взрыве французской радиобомбы.
Автор статьи: Т. К. Кораев.
© Российская Историческая Энциклопедия
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