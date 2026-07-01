БЕН БУЛАИД Мустафа

Один из лидеров национально-освободительного движения в Алжире .

По происхождению — бербер -шауйя. В 1939—1944 служил во французской армии, затем в ВС «Свободной Франции», после демобилизации вступил в Алжир­скую народную партию. Выдвинулся в рядах Особой организации Движения за торжество демократических свобод, руководил подпольной вооруженной борьбой с француз­ской администрацией.

Один из основателей Революционного комитета единства и действия. Возглавлял антифранцузское сопротивление на востоке страны (Аурес), организовав нелегальный ввоз оружия из Туниса и Ливии.

В феврале 1955 арестован, приговорен к смертной казни, бежал. Погиб при взрыве французской радиобомбы.

Автор статьи: Т. К. Кораев.

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