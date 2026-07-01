БЕН БЕЛЛА Ахмед

Алжирский политический деятель.

В 1940—1945 адъютант (старшина) французской армии, участвовал в боях во Франции и Италии. После демобилизации — боевик патриотической подпольной Специальной организации (ОС). В 1947 избран заместителем мэра г. Магния. С 1948 на нелегальном положении. С 1949 — глава ОС.

В апреле 1950 арестован и осужден французским судом. В марте 1952 бежал из тюрьмы и скрылся за границу. С 1953 лидер алжирской эмиграции в Каире и один из организаторов, готовивших вооруженное восстание в Алжире. С ноября 1954. ведал снабжением повстанцев и доставкой им оружия из-за рубежа. С августа 1956 — член Национального совета алжирской революции.

22 октября 1956 был вместе с 4 другими руководителями Фронта Национального освобождения арестован при захвате французами самолета, летевшего из Марокко в Тунис. Находился в заключении во Франции до 19 марта 1962.

При создании Временного правительства Алжира в эмиграции в сентябре 1958 был заочно назначен его первым вице-премьером. Освобожден после заключения Эвианских соглашений 1962. Был председателем комиссии по подготовке Триполийской программы ФНО в мае-июне 1962.

С июля 1962 — член Политбюро ФНО, с октября 1962 — глава первого правительства АНДР (см. Алжир). В сентябре 1963 избран президентом АНДР. На 3-м съезде ФНО в апреле 1964 избран генеральным секретарем ФНО.

19 июня 1965 отстранен от власти революционным советом во главе с Х. Бумедьеном. Был интернирован до лета 1980. После освобождения совершил хадж ( паломничество ) в Мекку . В 1990 получил разрешение вернуться в Алжир.

В 2003 избран президентом Международного движения против вторжения в Ирак. Также является председателем Совета старейшин Африканского Союза.

Автор статьи: Р. Г. Ланда.

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