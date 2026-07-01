БЁМЕР Иоганн Фридрих (Johann Friedrich Bohmer)
Германский историк, видный специалист по истории Священной Римской империи, Баварии, Австрии и Католической церкви, противился протестантизму и политике Пруссии.
Бросив учебу в Гейдельберге и Геттингене, отправился в Италию, где в 1817—1822 сблизился с группой назарейцев. В 1823 приглашен в общество Исторические памятники Германии; с 1825 — городской архивариус, с 1830 — библиотекарь Франкфурта. В его честь названа улица во Франкфурте.
Сочинения:
Die Urkunden der römischen Könige und Kaiser von Conrad I bis Heinrich VII. 911—1313. Frankfurt, 1831;
Die Reichs-Gesetze von 900 bis 1400. Frankfurt. 1832;
Die Urkunden sämmtlicher Karolinger in kurzen Auszüen. Frankfurt, 1833;
Urkundenbuch der Reichsstadt Frankfurt. Frankfurt, 1836;
Wittelsbachische Regesten von der Erwerbung des Herzogtums Bayern bis zu 1340. Stuttgart, 1854;
исследования в серии Regesta Imperii.
Автор статьи: В. С. Дударев.
© Российская Историческая Энциклопедия