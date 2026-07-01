БЁМЕР Иоганн Фридрих (Johann Friedrich Bohmer)

Германский историк, видный специалист по истории Священной Римской империи , Баварии, Австрии и Католической церкви , противился протестантизму и политике Пруссии.

Бросив учебу в Гейдельберге и Геттингене , отправился в Италию, где в 1817—1822 сблизился с группой назарейцев . В 1823 приглашен в общество Исторические памятники Германии; с 1825 — городской архивариус, с 1830 — библиотекарь Франкфурта. В его честь названа улица во Франкфурте.

Сочинения:

Die Urkunden der römischen Könige und Kaiser von Conrad I bis Heinrich VII. 911—1313. Frankfurt, 1831;

Die Reichs-Gesetze von 900 bis 1400. Frankfurt. 1832;

Die Urkunden sämmtlicher Karolinger in kurzen Auszüen. Frankfurt, 1833;

Urkundenbuch der Reichsstadt Frankfurt. Frankfurt, 1836;

Wittelsbachische Regesten von der Erwerbung des Herzogtums Bayern bis zu 1340. Stuttgart, 1854;

исследования в серии Regesta Imperii.

Автор статьи: В. С. Дударев.

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