БЕМ Юзеф Захариаш

Военный деятель, польский генерал, турецкий маршал, командующий вооруженными силами венгерских мятежников в 1848—1849.

Из польского дворянского рода. Окончил кадетский корпус и Школу элементарной артиллерии и фортификации. В составе конной артиллерии армии Наполеона I участвовал в войне против России 1812—1814 (смотрите Отечественная война 1812 ).

Отличился при обороне Данцига, был награжден кавалерским крестом ордена Почетного легиона . После окончания Наполеоновских войн Б. в чине капитана поступил на службу в армию Царства Польского в составе Российской империи. В 1822 был арестован за связь с противоправительственной организацией, в 1823 вернулся на службу.

В 1829 вышел в отставку по состоянию здоровья, т. к. страдал из-за последствий раны, полученной на дуэли.

После начала Ноябрьского восстания 1830 в Царстве Польском против российской власти Б. присоединился к мятежникам, занимал ряд старших командных должностей в их во­оруженных силах, отличился в проигранном поляками сражении при Остроленке, был назначен командующим всей артиллерией польских повстанческих сил, успешно действовал во время обороны Варшавы, был произведен в чин бригадного генерала.

После подавления восстания Б. находился в эмиграции во Франции, пытался формировать польские легионы в Португалии, Швейцарии и Египте. В ходе Европейской революции 1848 Б. участвовал в Венском восстании, после его подавления бежал в мятежную Венгрию, где ему было доверено командование войсками венгерских повстанцев в Трансильвании.

Успешно провел зимнюю кампанию 1849 в Трансильвании и Банате, одержав ряд побед над австрийскими войсками. Затем был разбит русскими войсками генерала А. Н. Лидерса и отступил на территорию Баната, где был назначен командующим всеми вооруженными силами венгерского восстания. После поражения при Темешваре и окончательного подавления восстания Б. бежал в Османскую империю , принял ислам под именем Мурат-паши и поступил на службу в турецкую армию.

По настоянию российских властей был интернирован в Алеппо (Сирия). Руководил отражением нападения восставших арабов на этот город. Умер от азиат­ской малярии. В 1929 останки Б. были перенесены в его родной г. Тарнов и захоронены в специальном мавзолее.

Автор статьи: В. Б. Каширин.

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