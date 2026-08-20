БЕЛЫЙ Василий Федорович

Российский военачальник, генерал от артиллерии (1911).

Из кубанских казаков. В 1869 начал службу в артиллерии Кубанского казачьего войска. Участник Русско-турецкой войны 1877—1878 . Отмечен орденами Св. Анны 4-й ст. и Св. Станислава 3-й ст. В 1886—1900 служил в крепостной артиллерии Карса, Варшавы и Сева­стополя. С 1900 — начальник Квантунской крепостной артиллерии.

В 1903 получил звание генерал-майора.

В ходе Русско-японской войны 1904—1905 руководил артиллерийской обороной Порт-Артура : разработал новые правила сигнализации и дозорной службы, организовал артиллерийскую стрельбу с закрытых позиций и взаимодействие артиллерии и флота. Руководил оборудованием укрепленных поселений Ляотешань и Высокая гора.

На военном совете 16 декабря 1904 высказался против сдачи крепости японцам. Отказался подписывать соглашение с японцами, позволяющее вернуться в Россию, и 11 месяцев провел в японском плену. В конце 1905 вернулся в Россию, был назначен председателем комиссии по приему наших пленных во Владивостоке. Награжден орденами Св. Георгия 4-й ст., Св. Владимира 2-й ст. и Св. Анны и Станислава 1-й ст., а также золотым оружием «За храбрость».

С 1906 — начальник Владивосток­ской крепостной артиллерии. В 1907 выступал свидетелем по делу отставного генерал-лейтенанта А. Стесселя о сдаче Порт-Артура. В ходе тяжелой болезни потерял ногу. С 1911 — в отставке.

Автор статьи: В. Л. Телицын.

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