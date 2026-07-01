БЕЛЫЙ ТЕРРОР

Террор против революционеров и их сторонников.

В России широкомасштабный Б. т. применялся Белым движением в период Гражданской войны 1918—1922 . Первые акты Б. т. совершались уже казаками А. Каледина с ноября 1917. К террору против большевиков призвал командующий Добровольческой армией Л. Корнилов .

Широкие репрессии и бессудные расстрелы большевиков и сторонников советской власти применялись чехословацким корпусом. Однако в период «демократических» антибольшевистских правительств террор сдерживался протестами влиятельных политиков и общественных организаций. После прихода к власти А. Колчака Б. т. развернулся с новой силой.

30 ноября 1918 было принято постановление Совета министров, затем утвержденное Колчаком, о введении смертной казни за «посягательство на жизнь, здоровье, свободу или вообще неприкосновенность верховного правителя или за насильственное лишение его или совета министров власти», за «посягательство на ниспровержение или изменение ныне существующего государственного строя». Это положение могло трактоваться расширительно. Формально за политические преступления следовало применять тюремное заключение и каторгу, но фактически обычно применялся расстрел. Не только большевики, но и политики- эсеры , оказавшиеся в заключении, не могли быть гарантированы от бессудной расправы.

При подавлении большевистского восстания 22 декабря 1918 было расстреляно 10 эсеров — сотрудников Учредительного собрания , включая депутата Н. Фомина. Подавление восстания сопровождалось сотнями бессудных расстрелов. Затем по приговору военно-полевого суда было расстреляно 49 человек. При подавлении крестьянских выступлений А. Колчак рекомендовал уничтожать «агитаторов и смутьянов» (такая расплывчатая формулировка позволяла казнить любого недовольного новой властью), брать заложников и расстреливать их, а их дома сжигать, если местные жители дают властям неверные сведения, брать пример с японцев, которые сжигают деревни, «поддерживающие» повстанцев. Аналогичной была и политика других лидеров Белого движения.

В указаниях А. Деникина своему политическому органу — Особому совещанию при главнокомандующем говорилось: «Суровыми мерами за бунт, руководство анархическими течениями, спекуляцию, грабеж, взяточничество, дезертирство и прочие смертные грехи — не пугать только, но и осуществлять их… Смертная казнь — наиболее соответственное наказание».

Б. т. осуществлялся в основном не гражданскими, а военно-полевыми судами, местным командованием, отрядами государственной охраны (стражи), казацкими отрядами, контрразведками, в которых расстреливалось от нескольких человек до нескольких десятков человек в день. Среди работников контрразведки было распространено взяточничество. Широко практиковались избиения арестованных, порки крестьян, сожжения сел и расстрелы из артиллерии населенных пунктов, заподозренных в сотрудничестве с красными или повстанчестве, публичные повешения на улицах или вдоль дорог, расстрелы (иногда — всех мужчин населенного пункта), пытки (включая упражнения казаков во владении шашкой на пленных).

Создавались концлагеря (например, на о. Мудьюг в Северной обл.), условия содержания заключенных в которых вели к массовой смертности. Белое движение участвовало в организации еврейских погромов. В осуществлении Б. т. участвовали и интервенты (смотрите Иностранная военная интервенция в России в 1918-1922 годах ).

Общее число жертв Б. т. в России оценивается по-разному, но может достигать 300 тыс. чел. Б. т. в этот период проводился и в других странах, охваченных революциями — в Германии, Венгрии, Финляндии, государствах Прибалтики и др.

Дополнительная литература:

Будберг А. Дневник белогвардейца. Л., 1929;

Голуб П. А. Белый террор в России (1918—1920). М., 2006;

Гражданская война на Южном Урале. 1918—1919. Сборник документов и материалов. Челябинск, 1962;

Деникин А. И. Очерки русской смуты: вооруженные силы юга России. Заключительный период борьбы. Январь 1919 — март 1920. Минск, 2002;

Иванов А. А. Рожденная контрреволюцией. Борьба с агентами врага. М., 2009.

Автор статьи: А. В. Шубин.

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