БЕЛЫЕ РЕБЯТА (Whiteboys)

Протестное движение в Ирландии 2-й половины XVIII века.

В нем участвовала молодежь из католических семей сельских батраков или арендаторов небольших ферм. По ночам, облачаясь в белые блузы, «Б. р.» совершали насильственные действия против лендлордов и представителей власти.

Руководящего центра у «Б. р.» не было.

Движение состояло из отдельных тайных групп, координировавших свои действия. Сплоченность групп поддерживалась общей клятвой, отличительными знаками и ритуалами. «Б. р.» выступали против огораживания общинных земель, расширения пастбищ, взимания десятин с картофеля в пользу англиканской церкви , за сокращение или даже ликвидацию арендных платежей.

Движение началось в графстве Лимерик в ноябре 1761, затем перекинулось на графства Типперери, Корк и Уотерфорд. Сначала «Б. р.» разрушали ограды вокруг полей, перепахивали межи, перерезали сухожилия пасущемуся на огороженных землях скоту, рассылали угрожающие письма сборщикам налогов, лендлордам и новым владельцам отнятых за недоимки земель.

С марта 1762 «Б. р.» активно прибегали к насилию, вторгались в города, освобождая из тюрем заключенных и нападая на казармы. Используя войска и репрессии, власти подавили движение.

В 1766 был казнен Н. Шеши (Sheehy), известный католический священник, отстаивавший интересы крестьян .

В 1769—1775 началась 2-я волна движения «Б. р.» на юге провинции Лейнстер. В апреле 1769 парламент принял акт против «Б. р.»

В 1785—1787 — 3-я волна движения в Мюнстере. В марте 1787 парламент принял против «Б. р.» новый акт, за которым последовали репрессии, практически покончившие с движением.

Автор статьи: С. В. Кондратьев.

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