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БЕЛЫЕ (обеленные, обельные) ЗЕМЛИ (слободы)
В XVI—ХVII веках земли Московского царства, принадлежавшие крупным светским и духовным владельцам, освобожденные от уплаты государственных налогов.
По указу Федора Иоанновича (ок. 1593), к числу Б. з. отнесены земли помещиков, которые несли военную службу и жили в своих поместьях. В XVII в. к Б. з. причислена барская запашка. В городах существовали также белые слободы, жители которых (беломестцы) освобождались от тягла. Упразднены Соборным Уложением 1649.
Автор статьи: И. Н. Данилевский.
© Российская Историческая Энциклопедия
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