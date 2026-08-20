БЕЛЫЕ (обеленные, обельные) ЗЕМЛИ (слободы)

В XVI—ХVII веках земли Московского царства, принадлежавшие крупным светским и духовным владельцам, освобожденные от уплаты государственных налогов.

По указу Федора Иоанновича (ок. 1593), к числу Б. з. отнесены земли помещиков, которые несли военную службу и жили в своих поместьях . В XVII в. к Б. з. причислена барская запашка. В городах существовали также белые слободы, жители которых (беломестцы) освобождались от тягла. Упразднены Соборным Уложением 1649 .

Автор статьи: И. Н. Данилевский.

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