БЕЛЯВСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Из потомственных дворян Полтавской губернии. Православный. Окончил Михайловский Воронежский кадетский корпус. 25.8.1863 поступил в 3-е военное Александровское училище. 23.5.1864 окончил училище и произведении в подпоручики с назначением в 71-й пехотный Белевский полк. 23.2.1866 прикомандирован к 1-му саперному батальону для испытания и перевода. 15.12.1866 переведен в 1-й саперный батальон. 8.7.1869 произведен в поручики. 30.9.1869 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 16.4.1872 окончил академию, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Харьковский военный округ с прикомандированием к Московскому военному округу на время лагерного сбора. 10.11.1872 переведен в Генеральный штаб с назначением старшим адъютантом штаба 5-й кавалерийской дивизии. 8.4.1873 произведен в штабс-капитаны за отличие по службе. 1.5.1874 назначен старшим адъютантом штаба 5-й пехотной дивизии. 2.1.1875 назначен состоять при штабе Варшавского военного округа. 13.4.1875 произведен в капитаны. 18.5.1875 назначен младшим делопроизводителем канцелярии Комитета по передвижению войск по железным дорогам и водою. 26.12.1876 произведен в подполковники за отличие по службе. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 6.4.1877 назначен штаб-офицером для особых поручений при начальнике военных сообщений Действующей армии. 6.4.1877 назначен временно заведующим передвижением войск по Румынским железным дорогам. 6.1.1878 назначен заведующим передвижением войск по железной дороге от Ясс до Фротешти. 31.8.1878 назначен в число штаб-офицеров Генерального штаба, положенных по штату при Главном штабе. 20.4.1880 произведен в полковники за отличие по службе. Участник Ахал-Текинской экспедиции 1880-1881 гг. 30.10.1884 назначен и. д. начальника штаба 3-й гренадерской дивизии. 28.4.1885 назначен командиром 8-го Туркестанского линейного батальона. 1.4.1887 назначен и. д. начальника штаба войск Самаркандской области. 27.5.1887 утвержден в должности. 29.10.1889 назначен командиром 79-го пехотного Куринского полка. 3.5.1893 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением начальником штаба Туркестанского военного округа. 21.7.1894 назначен помощником начальника штаба Кавказского военного округа. 28.8.1897 назначен начальником штаба Туркестанского военного округа.27.2.1899 начальник штаба Кавказского военного округа. 1.1.1901 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе (со старшинством с 6.12.1900). 4.12.1904 назначен комендантом Либавской крепости. 19.5.1906 назначен начальником Варшавского укрепленного района. 13.4.1908 произведен в генералы от инфантерии за отличие по службе. 1.1.1910 назначен членом Военного Совета. 1.1.1916 уволен со службы по истечении срока пребывания в составе Военного совета с мундиром и пенсией. Автор трудов по военному востоковедению. Дважды удостоен малой серебряной медали Императорского Русского географического общества (1880, 1886). После отставки избран товарищем председателя совета право-монархической организации «Русское Собрание», в конце 1916–1917 гг. выполнял обязанности председателя. На 1920 г. проживал в Петрограде. Дальнейшая судьба неизвестна.

Жена: вдова канцелярского служителя Мария Ивановна (в 1-м браке Любовникова). Дети жены от 1-го брака (усыновлены Н.Н. Белявским 26.11.1891): Евгения Любовникова (р. 30.6.1866), Николай Любовников (с 16.2.1893 – Белявский) (р. 20.7.1869).