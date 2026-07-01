БЕЛЯВСКАЯ Ирина Александровна

Родилась 17.02.1915, г. Мариуполь. Окончила Московский государственный историко-архивный институт в 1940 г. Кандидатская диссертация : "Государственное «регулирование» в США на службе американских монополий (1917–1918)" (Институт истории АН СССР, 1950). Докторская диссертация : "Буржуазный реформизм в США в начале ХХ в." (Институт истории АН СССР, 1967).

Работала ведущим научным сотрудником Центра североамериканских исследований Института всеобщей истории .

Область интересов : Политическая история и история социальных движений в США в XIX–нач. XXвв., политические биографии.

Сочинение: Внутренняя экон. политика США (1917-1918) М.,1956;

Буржуазный реформизм в США в начале XX в.(1900-1914 гг.) М., 1968;

Теодор Рузвельт и общественно-политическая жизнь в США в начале XX в. М., 1978;

Роберт М. Лафоллет: цена независимости (1855-1925). М., 1995;

Б. Франклин – деятель национально-освободительного движения американского народа // ВИ. 1956. № 10;

Роль буржуазии в Гражданской войне в США, 1861-1865 гг. // ННИ. 1963. № 3;

Джеймс Отис и его роль в подготовке войны за независимость // Американский ежегодник-1975. М., 1975;

Женский вопрос в США в XIX в. (проблемы и течения) // Американский ежегодник-1982. М., 1982;

Сенатор Роберт М. Лафоллет: формирование личности и эволюция взглядов // Американский ежегодник-1997. М., 1997;

Генри Адамс: попытка бегства в «золотой век» // Восприятие США по обе стороны Атлантики. М., 1997;