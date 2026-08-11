БЕЛЯЕВ ТИМОФЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Сын ген-майора, из дворян Новгородской губернии. Учился в 1-м кадетском корпусе. 16.6.1861 перешел в 3-й специальный класс корпуса и зачислен на действительную службу. 13.6.1862 окончил корпус, произведен в подпоручики с зачислением по полевой пешей артиллерии и прикомандированием к Михайловской артиллерийской академии. 15.6.1863 переведен во 2-ю артиллерийскую бригаду. 1.7.1863 произведен в поручики. 2.11.1864 переведен в подвижной № 21 парк 7-й парковой артиллерийской бригады. 16.9.1866 прикомандирован к лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады для испытания и перевода. 29.8.1867 произведен в штабс-капитаны. 18.12.1867 переведен в лейб-гвардии 2-ю артиллерийскую бригады поручиком. 3.8.1870 произведен в штабс-капитаны. 8.4.1873 произведен в капитаны. 21.5.1877 произведен в полковники с назначением начальником 1-го отделения Главного артиллерийского управления. 22.5.1879 назначен командиром 3-й батареи 3-й гвардейской и гренадерской артиллерийской бригады. 9.1.1890 произведен в генерал-майоры с назначением командиром 17-й артиллерийской бригады. 16.3.1892 назначен командиром 23-й артиллерийской бригады. 29.8.1895 назначен командиром лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады. 4.7.1896 назначен командиром 1-й артиллерийской бригады. 1.1.1899 назначен начальником артиллерии 2-го Кавказского армейского корпуса 6.12.1899 произведен в генерал-лейтенанты. 8.7.1901 назначен начальником 11-й пехотной дивизии. 3.4.1903 назначен комендантом Кронштадтской крепости. 6.2.1907 произведен в генералы от артиллерии с увольнением от службы. 9.9.1908 назначен почетным опекуном Санкт-Петербургского присутствия Опекунского совета учреждений Императрицы Марии с переименованием в действительные тайные советники. Вступил в члены право-монархической организации «Русское Собрание», 12.2.1910 избран членом совета этой организации. 8.2.1911 зачислен на военную службу с переименованием в генералы от артиллерии и оставлением в должности. 12.11.1911 избран товарищем председателя совета право-монархической организации Русское Собрание. 11.3.1912 отказался от должности товарища председателя и вышел из состава совета организации по болезни. Скончался в Петрограде. Погребен на кладбище Свято-Троицкой Сергиевой Приморской пустыни под Петроградом. 13.10.1915 исключен из списков умершим.

Жена (2-я): дочь санкт-петербургского купца Мария Николаевна (урожденная Септюрина) (?–30.1.1934, Париж). Дети (от 1-го брака): Мария (р. 26.7.1866); Сергей (р. 29.9.1867); Михаил (18.7.1869–не ранее 1948), генерал-майор; Владимир (12.1.1870–не ране 1919), полковник; Иван (19.4.1875–19.1.1957, Парагвай), генерал-майор; Николай (26.7.1880–6.11.1955, Париж), полковник.