БЕЛЯЕВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

). Сын генерал-лейтенанта. Окончил 3-ю Санкт-Петербургскую классическую гимназию. 1.9.1883 поступил в Михайловское артиллерийское училище. 11.8.1886 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики (со старшинством с 14.8.1884) с назначением в 29 арт. бригаду. 26.4.1887 прикомандирован к лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригаде для испытания и перевода. 3.12.1887 переведен в лейб-гвардии 2-ю артиллерийскую бригаду подпоручиком (со старшинством с 11.8.1886). 30.8.1890 произведен в поручики (со старшинством с 11.8.1890). 13.10.1890 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 20.5.1893 произведен в штабс-капитаны за отличные успехи в науках. 25.5.1893 окончил академию по 1-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Московский военный округ. 26.11.1893 переведен в Генеральный штаб капитаном с назначением старшим адъютантом штаба 24-й пехотной дивизии. С 25.10.1895 по 20.12.1896 прикомандирован к лейб-гвардии Измайловскому полку для цензового командования ротой. 15.1.1897 назначен обер-офицером для особых поручений при штабе 18-го армейского корпуса. 8.12.1897 назначен и. д. столоначальника Главного штаба. 5.4.1898 произведен в подполковники с утверждением в должности. 3.12.1898 назначен младшим делопроизводителем канцелярии Военно-ученого комитета Главного штаба. 17.4.1901 назначен старшим делопроизводителем канцелярии Военно-ученого комитета Главного штаба. 14.4.1902 произведен в полковники. С 14.5.1902 по 10.10.1902 прикомандирован к лейб-гвардии Измайловскому полку для цензового командования батальоном. 1.5.1903 назначен начальником отделения Гл. штаба. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг.. 20.2.1904 назначен штаб-офицером для особых поручений при начальнике полевого штаба наместника его императорского величества на Дальнем Востоке. 30.11.1904 назначен и д. начальника канцелярии полевого штаба 1-й Маньчжурской армии. 14.6.1905 утвержден в должности. 15.5.1905 назначен и. д. генерала для особых поручений при начальнике штаба главнокомандующего на Дальнем Востоке. 13.8.1905 назначен и.д. начальника канцелярии штаба главнокомандующего на Дальнем Востоке. 5.12.1906 назначен начальником отделения Главного штаба. 13.4.1908 произведен в генерал-майоры за отличие по службе. 17.3.1909 назначен генерал-квартирмейстером Главного штаба. 20.3.1909 назначен постоянным член Главного крепостного комитета с оставлением в должности. 31.12.1910 назначен начальником отдела по устройству и службе войск Главного управления Генерального штаба. 21.2.1911 назначен непременным членом Военно-санитарного комитета при Главном управлении Генерального штаба с оставлением в должности. 6.12.1912 произведен в генерал-лейтенанты (со старшинством с 6.4.1914). 2.8.1914 назначен и. д. начальника Генерального штаба. 6.12.1914 произведен в генералы от инфантерии за отличие по службе (со старшинством с 26.3.1920, установлено 25.3.1915). 23.6.1915 назначен помощником военного министра с оставлением на время войны при исполнении обязанностей начальником Генерального штаба. 2.4.1916 назначен начальником Генерального штаба. 19.8.1916 назначен членом Военного совета. 3.1.1917 назначен воен. министром. В феврале 1917 г. пытался принять меры для подавления революционных выступлений. 1.3.1917 арестован и помещен в Петропавловскую крепость. 2.4.1917 уволен от службы с 2.3.1917. После Октябрьского переворота 1917 г. освобожден. В марте 1918 г. назначена пенсия. Затем вновь арестован органами ВЧК и расстрелян. Почетный казак Сухомлиновской станицы Оренбургского казачьего войска (18.5.1915). Почетный казак Староджерелиевской станицы Кубанского казачьего войска (12.9.1916).

На 1917 г. вдовец. Дети: Алексей (род. 14.2.1890), Михаил (род. 23.7.1902)