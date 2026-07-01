БЕЛЯЕВ Иван Дмитриевич

Историк-юрист, архивист.

Из семьи священника. Окончил нравственно-политическое отделение Московского университета (1833). Учитель М.П. Погодин. Сначала на гражданской, а затем на архивной (с 1841) службе. Занимался разбором архива Коллегии экономии. Член (1846), секретарь (1848-1857) Общества истории древностей Российских . При его активном участии прошло реформирование Общества, ставшего более открытым. Придерживался славянофильских взглядов, публиковался в изданиях славянофильской направленности. Был близок к Ю.Ф. Самарину.

В 1852 приглашен на кафедру истории русского законодательства Московского университета. В 1858 защитил магистерскую диссертацию «О наследстве без завещания по древнерусским законам до Уложения царя Алексея Михайловича ». В 1860 получил докторскую степень за диссертацию « Крестьяне на Руси. Исследование о постепенном изменении значения крестьян в русском обществе ». Данное исследование является первым в науке обобщающим трудом по истории русского крестьянства. Считал, что закрепощение крестьян являлось следствием фискальных интересов государства, подчеркивал необходимость отмены крепостного права.

С 1865 – ординарный профессор. В работе « Земские соборы на Руси» (1867) показал роль представительных учреждений в русской истории.

Методологические взгляды базировались на признании значения божественного вмешательства, роли географического фактора и внимании к народной жизни, которая, в его схеме, оказывала колоссальное влияние на развитие государства и его законодательную деятельность.

Сочинения:

Рассказы по русской истории. М., 1861-1872. Кн. 1-4;

Земские соборы на Руси. М., 1867;

Крестьяне на Руси. М., 1879;

Судьба земщины и выборного начала на Руси. М., 1905;

История русского законодательства. СПб., 1999.