БЕЛУДЖИСТАН (Балучистан)

Ис­то­ри­ко-гео­гра­фическая об­ласть в Азии, на юго-вос­то­ке Иран­ско­го на­го­рья.

Пл. св. 0,5 млн. км2. Вост. Б. (347,2 тыс. км2) яв­ля­ет­ся ча­стью Па­ки­ста­на, Зап. Б. (178,4 тыс. км2) – Ира­на. Б. вхо­дил в со­став круп­ных тер­ри­то­ри­аль­ных объ­еди­не­ний – Ха­ли­фа­та, го­су­дарств Газ­не­ви­дов , Сель­джу­ки­дов, Ху­ла­гуи­дов, Ти­му­ри­дов. По­сле их рас­па­да на тер­ри­то­рии Б. к нач. 17 в. воз­ник­ло не­сколь­ко феод. кня­жеств, пра­ви­те­ли ко­то­рых бы­ли вас­са­ла­ми Се­фе­ви­дов и Ве­ли­ких Мо­го­лов. Силь­ней­шее из кня­жеств – Ка­лат – объ­е­ди­ни­ло под сво­ей вла­стью весь Б. В 19 в. Вост. Б. был под­чи­нён Анг­лии и раз­де­лён на пров. Брит. Бе­луд­жи­стан и Фе­де­ра­цию бе­лудж­ских кня­жеств, Зап. Б. – вклю­чён в со­став Ира­на. В авг. 1947 Брит. Бе­луд­жи­стан во­шёл в со­став Па­ки­ста­на в ка­че­ст­ве од­ной из про­вин­ций, в ко­то­рую в мар­те 1948 бы­ла вклю­че­на и Фе­де­ра­ция бе­лудж­ских кня­жеств. Гра­ни­ца ме­ж­ду Вост. Б. (па­кист. пров. Бе­луд­жи­стан) и Зап. Б. (иран. пров. Бе­луд­жи­стан и Сис­тан) оп­ре­де­ле­на ира­но-па­кист. до­го­во­ром 29.10.1956. В 1955 все провин­ции зап. час­ти Па­ки­ста­на бы­ли объ­е­ди­не­ны в еди­ную пров. – Зап. Па­ки­стан. Кня­же­ст­ва бы­ли ли­к­ви­ди­ро­ва­ны. В 1970 Зап. Па­ки­стан был раз­де­лён на 4 по­ны­не су­ще­ст­вую­щие про­вин­ции, од­на из ко­то­рых – Бе­луд­жи­стан. Его на­се­ле­ние (бе­луд­жи, а так­же бра­гуи и пуш­ту­ны) на­счи­ты­ва­ет св. 7,7 млн. чел. (2005). В па­кист. пров. Бе­луд­жи­стан раз­ви­та до­бы­ваю­щая пром-сть. Ме­сто­ро­ж­де­ния га­за в Суи име­ют об­щена­цио­наль­ное зна­че­ние. Гл. го­род – Квет­та (734 тыс. чел., 2005). Бе­луд­жи­стан де­лит­ся на 26 ди­ст­рик­тов. Име­ет из­би­рае­мое на­се­ле­ни­ем За­ко­но­дат. со­б­ра­ние. Гу­бер­на­тор на­зна­ча­ет­ся цен­тром. В ниж­нюю па­ла­ту пар­ла­мен­та Па­ки­ста­на из­би­ра­ют­ся 65 де­пу­та­тов от Бе­луд­жи­ста­на. Верх­няя па­ла­та – Се­нат вклю­ча­ет 22 пред­ста­ви­те­ля про­вин­ции. В Бе­луд­жи­ста­не силь­ны по­зи­ции об­ще­го­су­дар­ст­вен­ных, осо­бен­но ис­ла­ми­ст­ских, пар­тий, а так­же ме­ст­ных, соз­дан­ных на эт­но­на­цио­наль­ной ос­но­ве. Адм. центр про­вин­ции (ос­та­на) Сис­тан и Бе­луд­жи­стан в Ира­не – г. За­хе­дан (552 тыс. чел., 2005). Важ­ное зна­че­ние в эко­но­ми­ке Бе­луд­жи­ста­на име­ют зем­ле­де­лие и ско­то­вод­ст­во.

Автор статьи: В. Н. Мос­ка­лен­ко.

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