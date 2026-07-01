БЕЛУДЖИСТАН (Балучистан)
Историко-географическая область в Азии, на юго-востоке Иранского нагорья.
Пл. св. 0,5 млн. км2. Вост. Б. (347,2 тыс. км2) является частью Пакистана, Зап. Б. (178,4 тыс. км2) – Ирана. Б. входил в состав крупных территориальных объединений – Халифата, государств Газневидов, Сельджукидов, Хулагуидов, Тимуридов. После их распада на территории Б. к нач. 17 в. возникло несколько феод. княжеств, правители которых были вассалами Сефевидов и Великих Моголов. Сильнейшее из княжеств – Калат – объединило под своей властью весь Б. В 19 в. Вост. Б. был подчинён Англии и разделён на пров. Брит. Белуджистан и Федерацию белуджских княжеств, Зап. Б. – включён в состав Ирана. В авг. 1947 Брит. Белуджистан вошёл в состав Пакистана в качестве одной из провинций, в которую в марте 1948 была включена и Федерация белуджских княжеств. Граница между Вост. Б. (пакист. пров. Белуджистан) и Зап. Б. (иран. пров. Белуджистан и Систан) определена ирано-пакист. договором 29.10.1956. В 1955 все провинции зап. части Пакистана были объединены в единую пров. – Зап. Пакистан. Княжества были ликвидированы. В 1970 Зап. Пакистан был разделён на 4 поныне существующие провинции, одна из которых – Белуджистан. Его население (белуджи, а также брагуи и пуштуны) насчитывает св. 7,7 млн. чел. (2005). В пакист. пров. Белуджистан развита добывающая пром-сть. Месторождения газа в Суи имеют общенациональное значение. Гл. город – Кветта (734 тыс. чел., 2005). Белуджистан делится на 26 дистриктов. Имеет избираемое населением Законодат. собрание. Губернатор назначается центром. В нижнюю палату парламента Пакистана избираются 65 депутатов от Белуджистана. Верхняя палата – Сенат включает 22 представителя провинции. В Белуджистане сильны позиции общегосударственных, особенно исламистских, партий, а также местных, созданных на этнонациональной основе. Адм. центр провинции (остана) Систан и Белуджистан в Иране – г. Захедан (552 тыс. чел., 2005). Важное значение в экономике Белуджистана имеют земледелие и скотоводство.
Автор статьи: В. Н. Москаленко.