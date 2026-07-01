БЕЛУДЖИ (балучи, балочи)

Народ в Пакистане .

Населяют Белуджи­стан , часть Синда и Пенджаба . Живут также на юго-востоке Ирана, юго-западе Афганистана , в Туркмении и Таджикистане. Мигранты из Белуджистана имеются в Омане, ОАЭ и Индии.

Общая численность 7,5 млн чел. Говорят на белуджском языке, относящимся к северо-западной группе иранских языков. Подавляющее большинство Б. — мусульмане -сунниты.

Складывание этноса Б. началось в середине I тысячелетия н. э. Важная веха истории Б. — переселение из районов Кермана и Фарса в Ираке на территорию современной провинции Белуджистан в Пакистане, где в формировании белуджского народа приняли участие местные иранские, индоарийские и дравид­ские народности и племена.

В конце XIX — 1-й половине ХХ в. неоднократно поднимали антииранские и антибританские восстания. Сегодня борются за расширение автономии.

Основные виды хозяйственной деятельности: поливное земледелие (возделывание зерновых, садоводство), кочевое и полукочевое скотоводство; на побережье — рыболовство, в горных районах — добыча полезных ископаемых. Развито ковроткачество. Сохраняется деление на племена, кланы и роды, управляемые вождями-сардарами. Крупнейшие племена: марри, бугти, джамалдини, легхари, зехри, ринд, магси, домбхи, будеди, кхоса, гичхи.

Традиционная культура характерна для народов пустынь и полупустынь Средней и Передней Азии. Героический эпос, баллады, песни. Мужские воинские танцы. Из музыкальных инструментов типичны струнный смычковый соруд, струнный щипковый танбурак, флейта калам, барабаны. Популярны конные состязания.

Автор статьи: В. П. Кашин.

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