БЕЛЬСКОЕ ГОРОДИЩЕ

Археологический памятник скифской культуры лесостепи, расположенный в междуречье р. Ворсклы, на склоне правого берега её притока р. Сухая Грунь, датируемый второй половиной VIII-V вв. до н.э.

В систему городища входят три укрепления: Западное, Восточное и Куземинское, объединенные общим валом Большого Бельского городища. Вся площадь достигает более 4 га при длине стен в 37 км ‒ это одно из крупнейших скифских городищ.

Вероятно, поселение было основано выходцами с Днепровского лесостепного Правобережья.

История изучения

Археологическое изучение Бельского городища было начато В.А. Городцовым в 1906 году. В 1958-1960-х годах работы были возобновлены совместными экспедициями Московского и Харьковского университетов под руководством Б.Н. Гракова и Б.А. Шрамко. Позднее раскопки проводились только Харьковской экспедицией. В настоящее время работы на городище ведутся под руководством И.Б. Шрамко.

Б.А. Шрамко отождествлял городище с городом Гелон, известным по греческим письменным источникам, однако этот вопрос остается дискуссионным.

История развития

На протяжении какого-то времени Западное городище на берегу р. Сухая Грунь и Восточное на берегу р. Ворсклы существовали самостоятельно. Лишь позднее они были объединены общим валом Бельского городища, что подтверждается свидетельствами о дружеских связях между их населением.

Можно выделить несколько этапов бытования поселения.

Первый этап ‒ переход к железному веку во второй половине VIII в. до н.э.

Второй этап начинается со второй половины VII в. до н.э. К этому времени относится установление торговых связей с греческими полисами Северного Причерноморья, увеличение численности населения и расширение территории городища.

Третий этап ‒ середина-третья четверть VI в. до н.э., ограждение частоколом от соседнего поселения на правом берегу р. Ворскла.

Во второй половине VI в. до н.э. начинается время широких торговых связей с греческими колониями, бурное развитие ремесла, добычи и обработки металлов.

К V в. до н.э. поселение, вероятно, переросло в город Гелон.

В это время поселение имеет черты раннего городского центра скифского времени. Это продуманная внутренняя планировка с общественными зданиями, ремесленные кварталы, жилые усадьбы.

В V-IV вв. до н.э. основная жизнь города была сосредоточена в пределах Восточного укрепления.

В IV в. до н.э. возникло специализированное Куземинское городище.

Жилища

Жилища Западного городища представлены землянками с двускатным перекрытием площадью 7х8-7х7,6 м и глубиной от 0,6 до 1 м. На Восточном городище основным типом жилищ являлись наземные бревенчатые и легкие каркасные постройки.

Керамика

Керамический комплекс на разных участках городища неоднороден и свидетельствует об этнокультурных различиях населения. На Западном городище в ранних слоях преобладала керамика, аналогичная жаботинской и старшежуровской ‒ в первую очередь, это высокие кухонные горшки с гладким краем. Для более позднего времени характерны бочковидные горшки. Прочие распространенные сосуды ‒ чернолощеные черпаки (в т.ч. с раздвоенными концами высоких ручек), кубки с резным орнаментом, инкрустированным белой пастой, орнаментированные миски, корчаги типа виллановы.

На Восточном городище чернолощеная керамика практически отсутствует. Наиболее характерные сосуды ‒ горшки с пальцевыми ямками или насечками по венчику, простые миски с прямым краем, сосуды в виде кружек с петельчатыми ручками, кувшины с высокой шейкой и ручками, плоские крышки.

Ремесла

На Восточном городище зафиксированы многочисленные находки, указывающие на местное металлообрабатывающее производство ‒ это обломки тиглей, льячек, литейных форм, шлаков, слитков, полуфабрикатов и бракованных изделий, специализированных орудий для обработки цветных металлов и железа. Мастерские бронзолитейщиков и кузнецов располагались отдельно. Одна из наиболее интересных производственных находок ‒ фрагмент литейной формы для отливки крупной бляхи с изображением оленя.

Также были широко развиты различные виды домашних ремесел ‒ обработка кожи, кости, дерева, камня. Большинство найденных предметов были произведены на месте, все они характерны для скифской культуры.

Хозяйство

Жители Бельского городища занимались земледелием и пастушеским скотоводством. Выращивали пшеницу, ячмень, рожь, овес и др. В составе стада преобладал крупный рогатый скот, а также лошади, мелкий рогатый скот и свиньи.

Духовная жизнь

На Восточном городище открыто святилище VI-V вв. до н.э. с несколькими круглыми жертвенниками и ямами для культовых отправлений, возле которых лежали целые и фрагментарные глиняные антропоморфные и зооморфные статуэтки, глиняные лепешки и ритуальные сосуды.

Население

Состав населения Бельского городища был неоднороден в этнокультурном отношении. На Западном городище жили носители культуры правобережного типа, его материал близок Жаботинскому городищу, а на Восточном ‒ племена посульско-донецкой группы Левобережья Днепра и бассейна Северского Донца. С конца VI- начала V вв. до н.э. Западное городище теряет локальные признаки, характерные для ранней скифской культуры Правобрежья Днепра.