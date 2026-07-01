БЕЛЬСКИЙ Иван Фёдорович
Князь, боярин (1522), военачальник.
Великим московским князем Василием III был отправлен в 1524 против Казани. Б. осадил город, но вскоре заключил с казанскими татарами мир, поскольку к основному войску не сумели вовремя подойти конница и судовая рать.
Князя Б. обвинили в измене, Василий III был разгневан на своего воеводу. Однако по ходатайству митрополита Даниила он простил Б., потребовав с него запись о продолжении впредь служить «верно и усердно». В 1530 Б. снова подступил к Казани с многочисленным войском. Казанские татары были побеждены, но возникший спор между Б. и М. Л. Глинским (см. Глинские) «о местах» помешал захвату Казани. Русские воеводы удовлетворились тем, что взяли «со всех казанцев присягу не изменять великому князю, не брать себе царя иначе, как из его руки» и отступили от города.
В 1534 Б. был посажен в темницу, из которой его освободили после кончины Елены Глинской (1538) Шуйские, возвратившие ему прежнее место в Боярской думе. Вскоре начались между Шуйскими и Бельскими «многие вражды за корысти и за родственников», и перевес в этой вражде оказался на стороне Шуйских. В 1540 Б. снова был заключен в тюрьму, но вскоре освобожден.
После смерти князя В. И. Шуйского власть вновь оказалась в руках Бельского и митрополита Иосафата, правивших мягко и осторожно. Однако сторонники Шуйских организовали очередной заговор. Б. был схвачен, отослан на Белоозеро и заточен в Кирилло-Белозерский монастырь. Вскоре там он был убит.
Автор статьи: В. Н. Никулин.
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