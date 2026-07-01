БЕЛЬСКИЙ Иван Фёдорович

Князь, боярин (1522), военачальник.

Великим московским князем Василием III был отправлен в 1524 против Казани. Б. осадил город, но вскоре заключил с казанскими татарами мир, поскольку к основному войску не сумели вовремя подойти конница и судовая рать.

Князя Б. обвинили в измене, Василий III был разгневан на своего воеводу. Однако по ходатайству митрополита Даниила он простил Б., потребовав с него запись о продолжении впредь служить «верно и усердно». В 1530 Б. снова подступил к Казани с многочисленным войском. Казанские татары были побеждены, но возникший спор между Б. и М. Л. Глинским (см. Глинские ) «о местах» помешал захвату Казани. Русские воеводы удовлетворились тем, что взяли «со всех казанцев присягу не изменять великому князю, не брать себе царя иначе, как из его руки» и отступили от города.

В 1534 Б. был посажен в темницу, из которой его освободили после кончины Елены Глинской (1538) Шуйские, возвратившие ему прежнее место в Боярской думе. Вскоре начались между Шуйскими и Бельскими «многие вражды за корысти и за родственников», и перевес в этой вражде оказался на стороне Шуй­ских. В 1540 Б. снова был заключен в тюрьму, но вскоре освобожден.

После смерти князя В. И. Шуйского власть вновь оказалась в руках Бельского и митрополита Иосафата, правивших мягко и осторожно. Однако сторонники Шуйских организовали очередной заговор. Б. был схвачен, отослан на Белоозеро и заточен в Кирилло-Белозерский монастырь . Вскоре там он был убит.

Автор статьи: В. Н. Никулин.

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