БЕЛЬСКИЙ Иван Дмитриевич

Князь, государственный и военный деятель, боярин (с 1560).

Сын Д. Ф. Бельского Из рода Бельских ( Гедиминовичей ). В 1555 впервые упомянут в летописи, когда был пожалован в кравчие и участвовал в походе Ивана IV на Тулу. В 1557 воевода Большого полка на Коломне. В 1558 и вплоть до смерти возглавлял Большой полк в войсках, стоявших против «крым­ской украйны» в Дедилове, Туле, Коломне, Кашире.

В январе 1562 Б. был арестован за то, что нарушил присягу и взял охранную грамоту у польского короля для бегства в Литву. Попал в кратковременную опалу. За Б. вступились бояре , потомки черниговских, тверских и ярославских князей, и свыше сотни княжат, детей боярских и дьяков , выступивших ходатаями за арестованного.

В марте 1562 Иван IV освободил Б. и снова поставил во главе Боярской думы. Во время похода на Полоцк (1562—1563) был воеводой Большого полка. В 1565 князь Б. возглавил Боярскую думу в земщине . Участвовал в работе Земского собора 1566, на котором решался вопрос, продолжить Ливонскую войну или заключить мир.

Во время нашествия крымского войска Девлет-Гирея на Москву (1571) Б. «выехал против крымского царя и крымских людей за Москву реку». Тогда татары подожгли Москву. Во время пожара Б. задохнулся в погребе на своем дворе вместе со всей семьей.

Автор статьи: В. Н. Никулин.

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